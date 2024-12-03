Чтобы посчитать население: нардеп объяснила, почему правительство платит "тысячу Зеленского" (видео)

Чиновники, из-за которых в бюджете есть лишние деньги на выплату "тысячи Зеленского", на самом деле допустили служебную халатность, считает нардеп Ольга Василевская-Смаглюк. Политик объяснила, что депутаты колеблются, брать ли эти деньги.

Деньги, выплаченные в рамках проектов "тысяча Зеленского" (то есть "Зимова єПідтримка") или "Национальный кэшбек", действительно помогут некоторым категориям украинцев. Кроме того, больше будут покупать товары и услуги украинских предпринимателей, которые сделают большие отчисления в госбюджет. В то же время, такие проекты могут иметь целью не только помощь: их могут использовать для подсчета людей. О возможных целях национальных проектов выплат народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в эфире портала "Радио Свобода".

Тысяча Зеленского — нардеп Василевская-Смаглюк о причине выплат см. с 7:23

Василевская-Смаглюк предположила, что "тысяча Зеленского", которую, по замыслу, должны получить только граждане на территории Украины, нужна для подсчета населения. Для этой же цели ввели программу "Национальный кэшбек". По ее мнению, такими "экспериментальными" проектами пытаются установить, сколько людей находится на подконтрольной территории, без жителей оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу.

"Эта 1000, как и другие программы экспериментального проекта Национальный Кэшбек, рассчитаны на то, чтобы посчитать сколько человек вообще есть в государстве Украина на данный момент и проживают постоянно на территории государства", — заявил нардеп.

Народный депутат озвучила версию, почему украинцам выплачивают "тысячу Зеленского". Источником средств, согласно данным другого нардепа, Ярослава Железняка, являются деньги, заложенные в бюджет 2024 года на разминирование, инвестиции в сельское хозяйство и тому подобное. То, что до конца года эти деньги не потратили по назначению, может говорить о "служебной халатности" тех, кто формировал расходы. Отсюда следует: чтобы эти миллиарды гривен не "сгорели", их раздают людям.

"Это на самом деле служебная халатность. Это можно так квалифицировать, когда деньги в начале года распределяются на одни программы, а потом они не используются. Это очень плохо. Следовательно, наши чиновники решили таким образом выйти из этого положения", — прозвучало в эфире.

Тысяча Зеленского — детали выплат

Отметим, в ноябре 2024 года президент Владимир Зеленский объявил, что с 1 декабря все граждане, находящиеся на территории Украины, могут получить 1000 грн. Выплаты оформляются через электронное приложение "Дія", а кто его не имеет, может обратиться в банк или в "Укрпошту". Деньги разрешено тратить на товары и услуги украинских производителей, оплату коммунальных услуг, покупку книг или посещение кинотеатров, или — для перечисления донатов на помощь ВСУ. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что те, кто получит деньги незаконно, то есть находясь за рубежом, будет вынужден их вернуть государству.

Напоминаем, 2 декабря народный депутат Василевская-Смаглюк сообщила об ограничении для расхода "тысячи Зеленского", которую люди получат на "Укрпоште".