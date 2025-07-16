Шмигаль — міністр оборони: Зеленський схвалив перестановки в Кабміні (відео)

Дениса Шмигаля призначили новим міністром оборони України. Відомство під його керівництвом впливатиме на виробництво української зброї.

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Про нові призначення в Кабінеті міністрів повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні я підписав документи до Верховної Ради про Дениса Шмигаля як про нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятися і стратегічні галузі індустрії", — заявив він.

Водночас міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін очолить держкорпорацію "Укроборонпром".

Міноборони матиме більший вплив на виробництво української зброї. Також готується аудит усіх взаємодій із західними партнерами: постачання зброї, інвестиції в українське виробництво та інші спільні проєкти.

"Завдання дуже конкретне. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — близько 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за часи незалежності нашої держави... Але потрібно більше", — зазначив глава держави.

Зеленський упевнений, що потрібно "виштовхувати війну на територію Росії", щоб росіяни відчули, що вони зробили і яка ціна відмови президента Володимира Путіна від припинення вогню і справжнього миру.

"Ми повинні досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду", — додав він.

Нагадаємо, в Україні хочуть об'єднати функції частини міністерств, а зайві — ліквідувати. Наприклад, Міністерство соціальної політики можуть об'єднати з Міністерством у справах ветеранів.

Міністерству нацединства, яке запрацювало лише 3 грудня 2024 року, теж загрожує ліквідація. Глава відомства Олексій Чернишов потрапив у корупційний скандал у справі про земельну корупцію.