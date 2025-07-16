В Україні готують перезавантаження уряду: частину міністерств ліквідують, — джерела

На Кабінет міністрів очікує низка змін — склад уряду буде іншим, а деякі міністерства об’єднають. Масштабне перезавантаження може відбутися вже цього тижня.

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В Україні планують об’єднати деякі міністерства, а інші ліквідувати або обмежити у сферах впливу. Деталями з Фокусом поділося джерело у фракції "Слуга Народу".

Які міністерства об’єднають

Міністерство соціальної політики планують об’єднати з Міністерством у справах ветеранів. Очолить нове відомство Денис Улютін, який з 2020 року обіймає посаду першого заступника міністра фінансів. Раніше він також працював державним податковим інспектором, в апараті прем’єр-міністра, у Патронатній службі Мінфіну та секретаріаті Кабміну.

Міністерство оборони збирають об’єднати з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України. Очільником нового відомства стане Денис Шмигаль, що вже підтвердив президент Володимир Зеленський. Чиновник, як відомо, написав заяву про відставку з посади прем’єр-міністра України.

Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об’єднають в одне відомство. Його має очолити перший заступник голови Мінекономіки Олексій Соболев.

Інші зміни Кабміну

Міністерство національної єдності, яке офіційно запрацювало лише 3 грудня минулого року і проіснувало менш як 8 місяців, збираються ліквідувати. Олексій Чернишов, який втрапив у скандал через підозру у справі про земельну корупцію, залишить посаду міністра попри розпорядження Вищого антикорупційного суду його не звільняти.

Зміни чекають й на Міністерство культури та стратегічних комунікацій, але менш радикальні. Назву хочуть скоротити до Міністерства культури, а сферу стратегічних комунікацій доручити іншому відомству. При цьому Микола Точицький оновлений Мінкульт вже не очолить. Він обіймав посаду міністра культури та стратегічних комунікацій з 5 вересня 2024 року.

Нагадаємо, 15 липня нардеп Ярослав Железняк опублікував список нового складу уряду. Зокрема, з його слів, голова Мінцифри Михайло Федоров також обійме посаду першого заступника прем’єр-міністра, а міністр оборони Рустем Умєров поїде послом у США.

Також Железняк підтверджував, що Олексій Соболев може очолити Мінекономіки, а Денис Улютін — Мінсоцполітики. Міністрів з питань освіти та соціальної політики Оксена Лісового та Оксану Жолнович, за інформацією депутата, звільнять.