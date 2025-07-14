Досвід прем'єра знадобиться: Шмигаль займе крісло міністра оборони України, — Зеленський

Колосальний досвід прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля буде корисний для його нової посади — міністра оборони України.

Related video

Про нове призначення повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України", — зазначив він.

За словами президента, уряду варто швидко провести аудит усіх домовленостей із західними партнерами. Потрібно зрозуміти, які процеси зараз працюють, а які варто переглянути або активізувати.

Зеленський нагадав про сьогоднішню розмову з віцепрем'єркою Юлією Свириденко, якій він запропонував очолити уряд України. Вона має оновити роботу Кабміну на основі досвіду Свириденко з підтримки українського виробництва і підприємництва, який вона отримала на посаді міністра економіки.

Перестановки в Кабміні: пріоритети нового уряду

Україна обов'язково продовжить збільшення виробництва зброї та розвиток усіх оборонних проєктів. Це буде одним із пріоритетних завдань нового уряду.

"Ми повинні брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки власним розробкам. Важливо провести дерегулювання і дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал", — зауважив президент.

Зеленський заявив про необхідність прибрати всю зайву бюрократію і дублювання функцій у державних структурах, що скоротить зайві витрати бюджету.

Однак водночас Україна має дати більше соціальної впевненості всім українцям. За словами Зеленського, всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100%.

Фокус докладно описував можливі зміни у складі Кабінету міністрів, які можуть відбутися за кілька днів. Нинішній очільник Міноборони Рустем Умеров може вирушити послом у США.

Віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко називала пріоритетні завдання нового Кабміну. Пріоритет буде у зміцненні економічного потенціалу.