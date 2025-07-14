Опыт премьера пригодится: Шмыгаль займет кресло министра обороны Украины, — Зеленский

Колоссальный опыт премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля будет полезен для его новой должности — министра обороны Украины.

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О новом назначении сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеоообращении.

"Именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины", — отметил он.

По словам президента, правительству стоит быстро провести аудит всех договоренностей с западными партнерами. Нужно понять, какие процессы сейчас работают, а какие стоит пересмотреть или активизировать.

Зеленский напомнил о сегодняшнем разговоре с вице-премьером Юлией Свириденко, которой он предложил возглавить правительство Украины. Она должна обновить работу Кабмина на основе опыта Свириденко по поддержке украинского производства и предпринимательства, который она получила на посту министра экономики.

Перестановки в Кабмине: приоритеты нового правительства

Украина обязательно продолжит увеличение производства оружия и развитие всех оборонных проектов. Это будет одной из приоритетных задач нового правительства.

"Мы должны принимать участие в глобальной технологической конкуренции благодаря собственным разработкам. Важно провести дерегулирование и дать обществу больше возможностей развивать наш внутренний потенциал", — заметил президент.

Зеленский заявил о необходимости убрать всю лишнюю бюрократию и дублирование функций в государственных структурах, что сократит лишние расходы бюджета.

Однако в то же время Украина должна дать больше социальной уверенности всем украинцам. По словам Зеленского, все программы устойчивости в Украине должны работать на 100%.

Фокус подробно описывал возможные изменения в составе Кабинета министров, которые могут произойти через несколько дней. Нынешний глава Минобороны Рустем Умеров может отправиться послом в США.

Вице-премьер-министр Юлия Свириденко называла приоритетные задачи нового Кабмина. Приоритет будет в укреплении экономического потенциала.