Сильная экономика и армия: Свириденко назвала цели работы нового Кабмина

Будущий премьер обещает, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики. Юлия Свириденко уверена, что Украина станет сильнейшей экономикой Европы, несмотря на войну.

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Президент Украины Владимир Зеленский определил приоритетные задачи перед новым правительством страны. Первый приоритет заключается в укреплении экономического потенциала, рассказала первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Другие задачи Кабмина состоят из расширения программ поддержки украинцев и масштабирования производства собственного оружия.

Свириденко уверена, что реализовать эти задачи можно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации бюрократии, сокращению некритических расходов бюджета и дублирования функций государственных органов.

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Также необходима защита предпринимательства и полная концентрация ресурсов ради обороны и восстановления Украины после боевых действий.

"Прежде всего, это обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и гарантирование устойчивости нашего государства. Госаппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает места среди сильнейших экономик Европы", — полагает Свириденко.

Украинское общество тоже должно получить более четкие инструменты социальной поддержки. Каждый украинский военный и ветеран заслуживает ощутимого уважения и благодарности, заявила вице-премьер.

Свириденко обещает в скором времени объявить предложения по кандидатурам членов правительства.

Напомним, состав правительства Украины поменяется уже через несколько дней. Вероятно, нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль будет главой Министерства обороны.

Европа тем временем планирует создать новый фонд на 100 миллиардов евро для долгосрочной поддержки Украины. МВФ оценит дефицит финансирования Киева.