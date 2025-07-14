"Трансформація влади": Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін (фото)

Перша віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко з великою часткою ймовірності очолить Кабінет міністрів України. Відомі також деякі перестановки серед міністрів.

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Від Свириденко очікують представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу", — зазначив Зеленський.

Зеленський заслухав доповідь про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами

Зеленський заслухав доповідь про виконання домовленостей з європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, досягнутих під час конференції з відновлення України.

"Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави і суспільства", — додав він.

Окрім цього, урядовці обговорили конкретні заходи для зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців та масштабування власного виробництва зброї.

"З цією метою ми починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні", — наголосив глава держави.

Зеленський змінює Кабмін: що відомо

Зазначимо, що на Банковій готують не тільки зміну прем'єр-міністра, а й самих міністрів. Крісло міністра оборони Рустема Умерова може зайняти чинний прем'єр Денис Шмигаль. При цьому Умеров, імовірно, поїде послом у США.

За даними ЗМІ, на посаду глави Міноборони розглядали нинішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка і навіть Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації.

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомляв про наміри влади призначити міністром оборони чинного голову СБУ Василя Малюка.

За інформацією нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, заміна уряду відбудеться 16 липня. Цього дня можуть звільнити міністра енергетики Германа Галущенка, його може замінити Світлана Гринчук, яка зараз є міністром охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували, що мати міністра юстиції України Ольги Стефанишиної Надія Кравець купила трикімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" за ціною в чотири рази дешевше, ніж ринкова.

Кабмін раніше склав список посад у сфері освіти з 18 позицій з обов'язковим володінням англійською мовою. До переліку увійшли заступники керівників, декани, завкафедрами та інші.