Умєров - посол в США, Малюк – міністр оборони України: Гончаренко розповів, які зміни планує президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує кадрові зміни в дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями. Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що міністром оборони України планують зробити нинішнього голову СБУ Василя Малюка.

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"На посаду міністра оборони розглядають голову СБУ Василя Малюка", - написав Гончаренко у соцмережах. Та зауважив, що нинішній міністр оборони Рустем Умєров може стати послом України в США. Його кандидатуру розглядають.

Дописи Олексія Гончаренка про кадрові зміни Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Свої дописи Гончаренко опублікував буквально через годину 21 червня після повідомлення від президента України Володимира Зеленського. Той анонсував зміни "деяких кадрових позицій", зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями.

Василь Малюк Фото: СБУ

За словами президента, робиться це, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.

"Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації", - заявив Зеленський.

Рустем Умєров Фото: Міноборони України

За його словами, це була відповідь на "бенефіс" російського президента Володимира Путіна, який напередодні заявив, що "куди стає нога російського солдата, то наше", коментуючи просування російських військ в Україні. Також Путін вкотре заявив, що вважає російський та український народи одним народом. "У цьому сенсі вся Україна наша", - заявив він.

Зеленський сказав, що в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи "відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

Які рішення ухвалив Зеленський після заяви Путіна

будуть нові міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії;

активізується вся санкційна робота в Україні – внутрішня робота, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, відчув, що це абсолютно злочинна діяльність;

більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті;

І третім пунктом були зміни у дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями.

"Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру", - сказав Зеленський.

За його словами, деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО.

Нагадаємо, Путін заявив, що Україна має визнати підсумки "референдумів", проведених восени 2022 року на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За його словами, це ключова умова для припинення війни та запобігання майбутнім конфліктам.

Також він казав, що нібито готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. За словами глави Кремля, ця зустріч можлива на завершальному етапі переговорів, щоб "поставити крапку".