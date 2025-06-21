Путін вимагає від України визнати підсумки "референдумів" і відмовитися від курсу в НАТО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна має визнати підсумки "референдумів", проведених восени 2022 року на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За його словами, це ключова умова для припинення війни та запобігання майбутнім конфліктам.

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Визнання входження окупованих територій до складу Росії необхідне для виключення нових збройних конфліктів. Про це глава Кремля заявив в інтерв'ю Sky News Arabia.

"Необхідно, щоб Україна визнала результати референдумів, проведених у чотирьох відомих регіонах. Необхідно визнати зацікавленість України у збереженні довгострокових дружніх відносин із Росією", — сказав Путін.

Він додав, що відмова від визнання цих результатів означатиме збереження ризику відновлення бойових дій у майбутньому. Крім того, президент Росії назвав нейтральний статус України та її відмову від вступу в міжнародні військові альянси і ядерної зброї необхідними умовами для "довгострокової стабільності".

Крім того, глава Кремля звинуватив "зовнішніх гравців" у тому, що вони не прагнуть покласти край конфлікту, а використовують Україну для досягнення своїх цілей.

"Я сподіваюся, що нинішні лідери України керуватимуться національними інтересами, а не інтересами третіх сторін. Україна заслуговує на кращу долю, ніж бути інструментом у руках зовнішніх сил, які працюють проти Росії", — сказав російський президент.

Позиція Києва щодо окупованих територій

Офіційний Київ неодноразово висловлювався щодо окупованих РФ територій. Зокрема, президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня заявив, що Україна не визнаватиме юридично будь-які тимчасово окуповані території.

"Наша позиція незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території — тимчасово окуповані. Вони всі належать Україні, українському народу. Україна не визнаватиме юридично будь-які тимчасово окуповані території", — заявив президент.

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За словами глави держави, така позиція є справедливою не тільки з погляду української Конституції, а й у контексті міжнародного права.

"Навіть ті країни, які постійно балансують у відносинах між нами і Росією, навіть вони всі визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включно з півостровом Крим", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. За словами глави Кремля, ця зустріч можлива на завершальному етапі переговорів, щоб "поставити крапку".