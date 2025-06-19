Аби "поставити крапку": Путін заявив про готовність зустрітися з Зеленським і розповів про нові переговори (відео)

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським: за його словами, ця зустріч можлива на завершальному етапі переговорів, аби "поставити крапку". Також він розповів, що переговорні групи Росії та України домовляються про наступні зустрічі.

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За словами Володимира Путіна, ці зустрічі можуть бути проведені вже після 22 червня, передає його слова російське видання "Известия".

Лідер Кремля зазначив, що його особиста зустріч з Володимиром Зеленським можлива, однак у нього є питання "щодо його легітимності".

"Якщо перше обличчя України нелегітимне, то вся система влади там залишається нелегітимною", — заявив Путін.

Окрім того, Володимир Путін розповів, що переговорні групи України та Росії "перебувають у контакті".

"Мединський сьогодні говорив з партнерами з Києва", — зазначив голова Кремля.

За його словами, Росія прагне завершити війну з Україною "якогомога швидше", і "краще — мирним шляхом".

"Переговорні групи Росії та України домовляються про проведення нового раунду після 22 червня", — зазначив президент Росії.

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