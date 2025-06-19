Чтобы "поставить точку": Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским и рассказал о новых переговорах (видео)

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским: по его словам, эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку". Также он рассказал, что переговорные группы России и Украины договариваются о следующих встречах.

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По словам Владимира Путина, эти встречи могут быть проведены уже после 22 июня, передает его слова российское издание "Известия".

Лидер Кремля отметил, что его личная встреча с Владимиром Зеленским возможна, однако у него есть вопросы "относительно его легитимности".

"Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там остается нелегитимной", — заявил Путин.

Путин объявил о новом раунде переговоров России и Украины

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что переговорные группы Украины и России "находятся в контакте".

"Мединский сегодня говорил с партнерами из Киева", — отметил глава Кремля.

По его словам, Россия стремится завершить войну с Украиной "как можно скорее", и "лучше — мирным путем".

"Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня", — отметил президент России.

Также глава Кремля рассказал об обмене телами погибших военных. Как передает его слова издание "Известия", он объявил о готовности РФ передать Украине еще 3 тысячи тел погибших. Однако при этом Путин отметил, что Россия взамен якобы получила лишь 57 тел своих военнослужащих.

Кроме того, российский лидер высказался о встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, она "может быть полезной", но "нужно, чтобы она была подготовленной".

Сам Путин озвучил согласие с мнением Трампа о том, что якобы если бы тот был президентом, то полномасштабной войны России против Украины не было бы.

Несмотря на якобы готовность к миру с Украиной, Путин также добавил, что Россия "будет добиваться поставленных целей в Украине".

"Демилитаризация Украины заключается в том, чтобы лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать РФ и народу России", — отметил лидер Кремля.

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