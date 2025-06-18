"Считает, что президентом его сделал Бог": пропагандист Кремля рассказал об убеждениях Путина

Президент России Владимир Путин убежден, что лидером страны его сделал Бог: о своей "богоизбранности" он признался во время разговора с кинорежиссером и пропагандистом Кремля Никитой Михалковым. Сам Путин выражал удивление по поводу того, "кем был и кем стал".

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Кремлевский пропагандист отметил, что о своей "богоизбранности" Путин ему рассказывал еще около 20 лет назад. По словам Михалкова, именно тогда режиссер "понял суть" президента и "серьезности того, с чем пришел этот человек руководить великой страной". Этим Михалков поделился во время планерного заседания Госдумы, его заявление процитировало издание The Moscow Times в Telegram-канале 17 июня.

"Мы с ним разговаривали, и он мне сказал: "Представь себе, кто я был и кем я стал... Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?", — рассказал пропагандист.

Михалков также высказал мнение о том, что якобы сейчас в мире "есть только два лидера, с которыми можно серьезно общаться и которые серьезно говорят сами". В этот перечень попал сам Владимир Путин и также лидер Китая Си Цзиньпин.

Сам Путин в феврале этого года, как передает The Moscow Times, уверял, что в мире "почти не осталось выдающихся политических деятелей".

"Какие-то люди, у них и образования нет, и занимаются явно не своим делом, которым никогда в жизни не занимались", — рассказывал он.

При этом сам Путин ранее заявлял, что в молодости был якобы плотником, работал таксистом, лесорубом и даже играл на баяне.

Стоит отметить, что ранее лидер Кремля говорил о том, что начать полномасштабную войну против Украины "было угодно Господу".

Напомним, 14 июня президент США Дональд Трамп рассказал, что Путин якобы "очень хорошо" поздравил его с днем рождения: во время разговора политики говорили об Украине.

3 июня в The Moscow Time сообщили, что в России начали продавать свечи "с запахом Путина", которые стоят 546 рублей по акционной цене.