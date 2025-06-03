По 546 рублей с акцией: в России начали продавать свечи "с запахом Путина", — The Moscow Times

На одном из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries появились ароматические свечи якобы с "ароматом Путина": их предлагают приобрести по акционной цене 546 рублей и "подарить родным" или использовать для медитации, чтобы "наполнить комнату ароматом за 30 минут". Сейчас в ассортименте представлены ароматы "Аромат Путин Black Vanilla" и "Аромат Путин Dark Amber".

Related video

О новинке на российском рынке рассказало издание The Moscow Times в собственном Telegram-канале.

Продавцом свечей, якобы передающих "аромат Путина", является местная компания Ex-market. Она предлагает в объявлении приобрести такой товар, чтобы "подарить близким". Без акции одна свеча стоит 780 рублей.

Производителем свечей с "ароматом Путина" является сам продавец, судя по этикетке на банке. Однако на сайте не указано, чем именно свеча воспроизводит якобы "аромат Путина". Сама этикетка на банке содержит несколько изображений Владимира Путина.

Скриншот с Wildberries | свеча с "ароматом Путина"

Производитель отмечает, что деревянный фитиль якобы имитирует звук потрескивания камина, а сама свеча изготовлена из натурального воска.

"Это легкое дополнение к интерьеру, поводу или настроению", — уверяет производитель свечи.

Гореть такая свеча будет в целом до 25 часов, как говорится на странице магазина.

Однако пока спроса у свечей "с ароматом Путина" нет, судя по активности на странице: никаких отзывов, оценок или комментариев по товару.

Ex-market, кроме того, предлагает россиянам приобрести ряд других "патриотических свечей". Это в частности свечи с названиями "Россия: символика Империя РФ", "Аромат "Поддержим наших!"" с Z-символикой, "Аромат патриотизма" с изображением российских солдат на фоне разрушенных украинских городов. Также есть свечи "Аромат эстетики России" с запахом Magnificently Dubai и изображением "хрущевки".

Отметим, что сам сайт Wildberries — крупный российский маркетплейс, основанный в 2004 году. По данным из открытых источников, он работает в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Турции, Узбекистане, Азербайджане и Грузии. В течение 2016-2023 годов маркетплейс считался крупнейшим в России по объемам оборота.

Напомним, 13 мая активисты движения "Желтая Лента" сообщили, что в оккупированном Луганске появились в магазинах фейковые украинские конфеты и другие товары.

28 марта издание Insider Pl рассказало, в чем ценность куриных яиц, которые продают в Польше как в ювелирном магазине.