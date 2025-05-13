В оккупированном Луганске появилась фейковая "Шалена бджілка" и другие украинские сладости (фото)
В магазинах временно оккупированного Луганска начали продавать копии известных украинских продуктов, таких как "Шалена Бджілка", "Корівка" и "Нон Стоп".
Об этом рассказали активисты движения сопротивления "Желтая Лента" в соцсети Х.
"Это вроде бы мелочь, но на самом деле очень показательная и символическая", — написали они.
В сообщении также указано, что местные предприятия и бизнесы в Луганске пытаются имитировать украинскую реальность, поскольку она ассоциируется с нормальностью и пользуется спросом среди людей.
Активисты также обнародовали фотографии с пародиями на популярные украинские товары.
Напомним, россияне украли песню "За терриконами", которую написал боец ВСУ Михаил "Скорпион" Стасула. Они перепели ее, исказив смысл и исказив оригинальный месседж.
Также сообщалось, что в 2024 году Россия самовольно заявила права на украинский географический бренд "Мелитопольская черешня". В то же время еще в 2020 году эта ягода была официально признана региональным брендом Украины.