В оккупированном Луганске появилась фейковая "Шалена бджілка" и другие украинские сладости (фото)

В магазинах временно оккупированного Луганска начали продавать копии известных украинских продуктов, таких как "Шалена Бджілка", "Корівка" и "Нон Стоп".

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Об этом рассказали активисты движения сопротивления "Желтая Лента" в соцсети Х.

"Это вроде бы мелочь, но на самом деле очень показательная и символическая", — написали они.

В сообщении также указано, что местные предприятия и бизнесы в Луганске пытаются имитировать украинскую реальность, поскольку она ассоциируется с нормальностью и пользуется спросом среди людей.

Активисты также обнародовали фотографии с пародиями на популярные украинские товары.

Пародия на украинские конфеты "Бешеная пчелка" Пародия на украинские конфеты "Коровка" Пародия на украинский энергетик "Нон стоп" Пародия на украинский энергетик "Нон стоп"

Напомним, россияне украли песню "За терриконами", которую написал боец ВСУ Михаил "Скорпион" Стасула. Они перепели ее, исказив смысл и исказив оригинальный месседж.

Также сообщалось, что в 2024 году Россия самовольно заявила права на украинский географический бренд "Мелитопольская черешня". В то же время еще в 2020 году эта ягода была официально признана региональным брендом Украины.