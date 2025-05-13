В окупованому Луганську зʼявилася фейкова "Шалена бджілка" та інші українські смаколики (фото)
У магазинах тимчасово окупованого Луганську почали продавати копії відомих українських продуктів, таких як "Шалена Бджілка", "Корівка" та "Нон Стоп".
Про це розповіли активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" у соцмережі Х.
"Це начебто дрібниця, але насправді дуже показова і символічна", — написали вони.
В повідомленні також зазначено, що що місцеві підприємства та бізнеси в Луганську намагаються імітувати українську реальність, оскільки вона асоціюється з нормальністю і користується попитом серед людей.
Активісти також оприлюднили світлини з пародіями на популярні українські товари.
Нагадаємо, росіяни вкрали пісню "За териконами", яку написав боєць ЗСУ Михайло "Скорпіон" Стасула. Вони переспівали її, перекрутивши зміст і спотворивши оригінальний меседж.
Також повідомлялося, що у 2024 році Росія самовільно заявила права на український географічний бренд "Мелітопольська черешня". Водночас ще у 2020 році ця ягода була офіційно визнана регіональним брендом України.