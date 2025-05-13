В окупованому Луганську зʼявилася фейкова "Шалена бджілка" та інші українські смаколики (фото)

У магазинах тимчасово окупованого Луганську почали продавати копії відомих українських продуктів, таких як "Шалена Бджілка", "Корівка" та "Нон Стоп".

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Про це розповіли активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" у соцмережі Х.

"Це начебто дрібниця, але насправді дуже показова і символічна", — написали вони.

В повідомленні також зазначено, що що місцеві підприємства та бізнеси в Луганську намагаються імітувати українську реальність, оскільки вона асоціюється з нормальністю і користується попитом серед людей.

Активісти також оприлюднили світлини з пародіями на популярні українські товари.

Пародія на українські цукерки "Шалена бджілка" Пародія на українські цукерки "Корівка" Пародія на український енергетик "Нон стоп" Пародія на український енергетик "Нон стоп"

Нагадаємо, росіяни вкрали пісню "За териконами", яку написав боєць ЗСУ Михайло "Скорпіон" Стасула. Вони переспівали її, перекрутивши зміст і спотворивши оригінальний меседж.

Також повідомлялося, що у 2024 році Росія самовільно заявила права на український географічний бренд "Мелітопольська черешня". Водночас ще у 2020 році ця ягода була офіційно визнана регіональним брендом України.