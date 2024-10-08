Росіяни вдруге вкрали пісню "За териконами", яку боєць ЗСУ присвятив загиблому побратиму (відео)

Михайло Стасула написав пісню на честь бійця Ростислава Терлецького, який загинув у 2022 році. Росіяни переспівали трек, змінивши його сенс.

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Росіяни цинічно вкрали пісню "За териконами", яку написав боєць ЗСУ Михайло "Скорпіон" Стасула. Вперше це відбулось ще у квітні 2024 року і тепер сталось знов. Пісню, присвячену загиблому українському військовому, виконав Артем Кал'янов, за що його канал нібито було видалено з Youtube. Але кілька резервних ще лишилось. Про це пише інформаційний портал "Межа".

Росіяни вкрали трек

Спільна робота воїна ЗСУ Михайла Стасули та інкогніто гурту МюсліUA вперше наживо пролунала в випуску "Єдиного Кварталу" на каналі "1+1" ще в березні 2024 року.

Текст пісні "За териконами" було написано Михайлом Стасулою на псевдо "Скорпіон" в одному з окопів поблизу Мар’їнки та присвячений Ростиславу "Барону" Терлецькому, який загинув 17 листопада 2022 року.

Михайло Стасула виконує пісню "За териконами"

Михайло згадує, як сидячи в підвалах Мар’їнки, вони бачили терикони, які зайняли ворожі війська. Саме звідти їх постійно накривали ворожі РСЗВ "Град", так і з'явився перший куплет:

"За териконами, там, за полями, нас били градами, били вогами…"

Гурт Мюслі UA поклали на музику ці рядки. Пісня Михайла Скорпіона "За териконами" розчулила мережу та вже декілька місяців "розриває" тренди. Це помітили і росіяни, які цинічно вкрали трек та переклали його, змінивши увесь сенс. Вперше це сталось у квітні, тоді переспів зробив так званий "артист" Міхаіл Пєцкоркін, який робить "кавери" на відомі пісні та прославляє війну Росії проти України.

Днями з'явилось відео чергового виконання переспіву за авторством співака-пропагандиста Артема Кал'янова.

Згодом у соцмережах написали, що його канал видалено з Youtube за плагіат. Але в крадія їх кілька, тож поцуплений трек лишається у мережі.

Нагадаємо, в 2022 році стало відомо, що росіяни вкрали та переспівали знамениту пісню "Мам", написану фронтменом гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком, він же Кузьма, 2012 року.