Россияне во второй раз украли песню "За терриконами", которую боец ВСУ посвятил погибшему побратиму (видео)

Михаил Стасула написал песню в честь бойца Ростислава Терлецкого, который погиб в 2022 году. Россияне перепели трек, изменив его смысл.

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Россияне цинично украли песню "За терриконами", которую написал боец ВСУ Михаил "Скорпион" Стасула. Впервые это произошло еще в апреле 2024 года, и теперь произошло снова. Песню, посвященную погибшему украинскому военному, исполнил Артем Кальянов, за что его канал якобы был удален с Youtube. Но несколько резервных еще осталось. Об этом пишет информационный портал "Межа".

Россияне украли трек

Совместная работа воина ВСУ Михаила Стасулы и инкогнито группы МюслиUA впервые вживую прозвучала в выпуске "Единого Квартала" на канале "1+1" еще в марте 2024 года.

Текст песни "За терриконами" был написан Михаилом Стасулой с псевдонимом "Скорпион" в одном из окопов вблизи Марьинки и посвящен Ростиславу "Барону" Терлецкому, который погиб 17 ноября 2022 года.

Михаил Стасула исполняет песню "За терриконами"

Михаил вспоминает, как сидя в подвалах Марьинки, они видели терриконы, которые заняли вражеские войска. Именно оттуда их постоянно накрывали вражеские РСЗО "Град", так и появился первый куплет:

"За терриконами, там, за полями, нас били градами, били вогами..."

Группа Мюсли UA положили на музыку эти строки. Песня Михаила Скорпиона "За терриконами" растрогала сеть и уже несколько месяцев "разрывает" тренды. Это заметили и россияне, которые цинично украли трек и перевели его, изменив весь смысл. Впервые это произошло в апреле, тогда перепев сделал так называемый "артист" Михаил Пецкоркин, который делает "каверы" на известные песни и прославляет войну России против Украины.

На днях появилось видео очередного исполнения перепева по авторству певца-пропагандиста Артема Кальянова.

Впоследствии в соцсетях написали, что его канал удален с Youtube за плагиат. Но у вора их несколько, поэтому украденный трек остается в сети.

Напомним, в 2022 году стало известно, что россияне украли и перепели знаменитую песню "Мам", написанную фронтменом группы "Скрябин" Андреем Кузьменко, он же Кузьма, в 2012 году.