Россияне украли песню Кузьмы Скрябина "Мам" (видео)

Более того, они наложили слова на видеоряд с призывниками и военной техникой.

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Знаменитую песню "Мам", написанную фронтменом группы "Скрябин" Андреем Кузьменко, он же Кузьма, в 2012 году, перепели российские исполнители. Об этом в Instagram рассказал радиоведущий Слава Демин, опубликовав кадр из клипа на своей странице.

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На черно-белом видео показаны российские призывники, их матери, военная техника.

"Рашисты украли песню Скрябина "Мам"🤦‍♂️ Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками 😏 Но получилось у них, как всегда, го*няно😀", – подписал видео автор публикации.

Его пост вызвал оживленное обсуждение, и среди комментаторов была Леся Никитюк, назвавшая тех, кто украл и испоганил текст, "кон*енными".

"Я хочу расслышать то, что услышала! Это ужас! Трусов краденых им оказалось мало… с*ки", "Эти люди хоть когда-то научатся делать что-то свое в этой жизни?!", "А как же "права на авторство"? Они что, офигели? Ох, злости нет предела…", "Потому что своего достойного ничего нет, всегда выгребали за счет наших талантливых саундпродюсеров, все их псевдо звезды, которые все не искренние", "Они же веками воровали наши песни, оригинал забывали, а русскую копию делали хитами((", "Какое они имеют право осквернять песни Кузьмы!", ""Не твоя война" Океан Эльзы тоже украли, "Одна Калина" — С. Ротару", – негодуют пользователи, не жалея крепких слов в адрес тех, кто посягнул на украинское творчество.

"Мам" – песня из аудиоальбома "Радио Любовь" группы "Скрябин". Впервые она прозвучала весной, 10 лет назад. По словам Кузьмы, он придумал ее в 43 года, когда попал в густой туман. В тот момент ему очень захотелось к своей матери. Автор представил композицию в передаче "Берегись автомобиля". После выхода она стала одной из самых популярных в репертуаре коллектива и звучала на каждом их концерте.

[ + – ] Оригинальное исполнение песни "Мам", одной из лучших композиций Скрябина

Наследие Кузьмы живет и сейчас. Песню "Мам" перепел итальянский певец Оливер Альфонсо, опубликовав видео на нее в мае 2019 года. При этом в подписи к нему он указал Андрея Кузьменко как автора музыки и слов.

[ + – ] Оливер Альфонсо перепел песню Кузьмы на итальянском языке

Украинский артист погиб 2 февраля 2015 года в ДТП. На своем авто он врезался в молоковоз в Днепропетровской области. Недавно дочь артиста Барбара предоставила футболку отца на благотворительній аукцион, где ее купили за 255 тысяч гривен. Деньги уйдут на помощь ВСУ и медикаменты.