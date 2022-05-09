Футболку Кузьмы Скрябина продали за 255 тысяч гривен

Стартовая цена лота составила две тысячи гривен, однако в процессе торгов ее стоимость увеличилась более чем в 125 раз.

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Футболка погибшего в ДТП украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) ушла на аукционе, организованном группой болельщиков легендарного киевского "Динамо" под названием "Балкон", ушла за 255 тыс. грн. Об этом сообщили организаторы на своей странице в Instagram.

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Красная футболка с надписью Georgia примечательна тем, что в 2014 году Кузьма выступил в ней на фестивале "Файне місто" и послал со сцены российского президента Владимира Путина по известному нецензурному маршруту.

Деньги, вырученные за покупку футболки, уйдут в фонд имени музыканта и будут потрачены на закупку медикаментов и автомобиля для ВСУ.

Лот для аукциона предоставила единственная дочь артиста Барбара Кузьменко. Начальная его цена составила 2000 грн, однако за неделю выросла более чем в 125 раз.

Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине 2 февраля 2015 года. Около 8.20 внедорожник певца столкнулся с грузовиком в Криворожском районе, возле села Лозоватка. От полученных травм Кузьменко умер на месте. Ему было 46 лет. Спустя пять лет после гибели он вошел в рейтинг 100 современников, изменивших Украину, по версии Фокуса.