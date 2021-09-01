Рейтинг 100 современников, изменивших Украину: итоги голосования

В рейтинге, собравшем почти 400 тыс. просмотров, Кузьма Скрябин занял третье место в категории "общество" по уровню доверия, а Святослав Вакарчук — первое по уровню недоверия. Первое место в общем зачете досталось Порошенко, который одновременно собрал наибольшее количество "дизлайков" среди политиков.

На сайте Фокуса закончилось голосование за "100 современников, изменивших Украину". Номинанты, отобранные экспертами по уровню влияния, были разбиты на три категории — политика, общество и экономика. Читатели могли голосовать как "за", так и "против", формируя рейтинги доверия и недоверия.

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Главную страницу рейтинга посетило более 250 тыс. пользователей. Но голосовать могли только те, кто находился в Украине и прошел авторизацию в Facebook.

В преддверии Дня независимости в журнале Фокус вышел экспертный рейтинг "30 современников, которые изменили Украину". В его подготовке участвовали эксперты в сфере госуправления, общественной и культурной жизни. Всех знаменитых современников мы разделили на категории: политика, экономика, общество. Эксперты получили лонг-лист в каждой категории с 30–40 претендентами. При этом, они не давали личных оценок доверию и недоверию фигурантов рейтинга, а давали ответ в виде оценки от 1 до 10 на вопрос "поставьте баллы напротив тех, кто, по вашему мнению, изменил страну и повлиял на ее развитие".

На сайте редакция Фокуса опубликовала полный список из 100 имен и попросила читателей оценить последствия их влияния и выразить доверие или недоверие каждому из участников.

Больше всего оценок получил пятый президент Петр Порошенко — он возглавил рейтинг доверия (2815 "за"), получил второе место в рейтинге недоверия (741 "против"), но все же смог возглавить рейтинг по балансу доверия и недоверия. В категории Политика Порошенко занял первое место и в рейтинге доверия, и в рейтинге недоверия.

Первые пятерки рейтинга доверия и Баланс доверия и недоверия оказались практически идентичными — только Кузьме Скрябину не удалось попасть в пятерку обоих позитивных рейтингов из-за большого количества голосов "против".

В общем рейтинге недоверия в первую пятерку попали бизнесмен Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и Ринат Ахметов.

Среди современников, повлиявших на экономику Украины, голосующие больше всего отметили Юлию Тимошенко (однако, недоверие к ней тоже высоко), а на жизнь украинского общества — Лину Костенко. В политике на первое место вышел Петр Порошенко. На третье место в рейтинге Политики вышла Ульяна Супрун — бывшая и.о. главы Минздрава и инициатор медреформы в Украине.

Политика

Рейтинг доверия

Петр Порошенко; Вячеслав Черновол; Уляна Супрун; Мустафа Джемилев; Виктор Ющенко.

Рейтинг недоверия

Петр Порошенко; Юрий Бойко; Николай Азаров; Борис Колесников; Мустафа Найем.

Экономика

Рейтинг доверия

Юлия Тимошенко; Валерия Гонтарева; Арсений Яценюк; Алексей Вадатурский; Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк (Нова пошта).

Рейтинг недоверия

Игорь Коломойский; Юлия Тимошенко; Ринат Ахметов; Дмитрий Фирташ; Виктор Пинчук.

Общество

Рейтинг доверия

Лина Костенко; Любомир Гузар; Кузьма Скрябин; Ада Роговцева; Богдан Ступка.

Рейтинг недоверия

Святослав Вакарчук; Верка Сердючка (Андрей Данилко); Ирина Билык; митрополит Филарет; Александр Роднянский.

Напомним, первая пятерка общего рейтинга по мнению экспертов, которые оценивали силу влияния (положительного или отрицательного) на страну и государство выглядела так:

Рейтинг экспертов