Рейтинг 100 сучасників, які змінили Україну: підсумки голосування

У рейтингу, який зібрав майже 400 тис. переглядів, Кузьма Скрябін посів третє місце в категорії "суспільство" за рівнем довіри, а Святослав Вакарчук — перше за рівнем недовіри. Перше місце в загальному заліку дісталося Порошенку, який одночасно зібрав найбільшу кількість "дизлайків" серед політиків.

На сайті Фокуса закінчилося голосування за "100 сучасників, які змінили Україну". Номінанти, відібрані експертами за рівнем впливу, були розбиті на три категорії — політика, суспільство та економіка. Читачі могли голосувати як "за", так і "проти", формуючи рейтинги довіри і недовіри.

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Головну сторінку рейтингу відвідало понад 250 тис. користувачів. Але голосувати могли тільки ті, хто перебував в Україні і пройшов авторизацію у Facebook.

Напередодні Дня Незалежності в журналі Фокус вийшов експертний рейтинг "30 сучасників, які змінили Україну". У його підготовці брали участь експерти у сфері держуправління, громадському та культурному житті. Усіх знаменитих сучасників ми розділили на категорії: політика, економіка, суспільство. Експерти отримали лонг-ліст у кожній категорії з 30-40 претендентами. При цьому, вони не давали особистих оцінок довіри та недовіри фігурантам рейтингу, а давали відповідь у вигляді оцінки від 1 до 10 на запитання "поставте бали навпроти тих, хто, на вашу думку, змінив країну і вплинув на її розвиток".

На сайті редакція Фокуса опублікувала повний список зі 100 імен і попросила читачів оцінити наслідки їхнього впливу і висловити довіру чи недовіру кожному з учасників.

Найбільше оцінок отримав п'ятий президент Петро Порошенко — він очолив рейтинг довіри (2815 "за"), отримав друге місце в рейтингу недовіри (741 "проти"), але все ж зміг очолити рейтинг за балансом довіри і недовіри. У категорії Політика Порошенко посів перше місце і в рейтингу довіри, і в рейтингу недовіри.

Перші п'ятірки рейтингу довіри та Баланс довіри і недовіри виявилися практично ідентичними — тільки Кузьмі Скрябіну не вдалося потрапити в п'ятірку обох позитивних рейтингів через велику кількість голосів "проти".

У загальному рейтингу недовіри до першої п'ятірки потрапили бізнесмен Ігор Коломойський, Петро Порошенко, Юрій Бойко, Юлія Тимошенко та Рінат Ахметов.

Серед сучасників, хто вплинув на економіку України, опитані відзначили Юлію Тимошенко (проте, недовіра до неї теж висока), а на життя українського суспільства — Ліну Костенко. У політиці на перше місце вийшов Петро Порошенко. На третє місце в рейтингу Політики вийшла Уляна Супрун — колишня в.о. голови МОЗ та ініціатор медреформи в Україні.

Політика

Рейтинг довіри

Петро Порошенко; В'ячеслав Чорновіл; Уляна Супрун; Мустафа Джемілєв; Віктор Ющенко.

Рейтинг недовіри

Петро Порошенко; Юрій Бойко; Микола Азаров; Борис Колесніков; Мустафа Найєм.

Економіка

Рейтинг довіри

Юлія Тимошенко; Валерія Гонтарєва; Арсеній Яценюк; Олексій Вадатурський; В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк (Нова пошта).

Рейтинг недовіри

Ігор Коломойський; Юлія Тимошенко; Рінат Ахметов; Дмитро Фірташ; Віктор Пінчук.

Суспільство

Рейтинг довіри

Ліна Костенко; Любомир Гузар; Кузьма Скрябін; Ада Роговцева; Богдан Ступка.

Рейтинг недовіри

Святослав Вакарчук; Вєрка Сердючка (Андрій Данилко); Ірина Білик; Митрополит Філарет; Олександр Роднянський.

Нагадаємо, перша п'ятірка загального рейтингу на думку експертів, які оцінювали силу впливу (позитивного чи негативного) на країну і державу, виглядала так:

Рейтинг експертів