Дочь Кузьмы Скрябина выставила на аукцион знаменитую футболку отца (фото, видео)

Вырученные средства будут направлены на покупку авто и медикаментов для ВСУ.

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24-летняя единственная дочь погибшего в ДТП украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) Барбара выставила на благотворительный аукцион красную футболку с надписью Georgia, в которой тот выступал на фестивале "Файне місто" в 2014 году, когда прямо со сцены послал Путина, президента РФ, по известному нецензурному маршруту.

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Организатор аукциона – группа болельщиков легендарного киевского "Динамо" под названием "Балкон".

"Друзья, мы с семьей решили передать на аукцион ребятам @b42kon.help футболку моего отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся. Все будет Украина!", – написала она. Девушка добавила к публикации несколько архивных фотографий.

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В свою очередь в "Балконе" уточнили, что деньги пойдут на авто для ВСУ и в Благотворительный фонд им. Кузьмы Скрябина @skryabinfund который занимается закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения.

Стартовая цена лота составляет две тысячи гривен, минимальный шаг – 500 грн. Аукцион продлится до 7 мая.

[ + – ] На концерте Кузьма Скрябин без цензуры высказался по поводу того, куда надо пойти российскому президенту

Напомним, известный украинский певец, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине 2 февраля 2015 года. Около 8.20 внедорожник певца столкнулся с грузовиком в Криворожском районе, возле села Лозоватка. От полученных травм Кузьменко умер на месте. Ему было 46 лет. Спустя пять лет после гибели он вошел в рейтинг 100 современников, изменивших Украину, по версии Фокуса.