Дочка Кузьми Скрябіна виставила на аукціон знамениту батькову футболку (фото, відео)

Вторговані кошти спрямують на покупку авто та медикаментів для ЗСУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

24-річна єдина дочка загиблого в ДТП українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін) Барбара виставила на благодійний аукціон червону футболку з написом Georgia, в якій той виступав на фестивалі "Файне місто" у 2014 році, коли прямо зі сцени послав Путіна, президента РФ, за відомим нецензурним маршрутом.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Організатор аукціону — група уболівальників легендарного київського "Динамо" під назвою "Балкон".

"Друзі, ми з сім'єю вирішили передати на аукціон хлопцям @b42kon.help футболку мого батька. В ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для нужденних. Все буде Україна!" — написала вона. Дівчина додала до публікації кілька архівних фотографій.

[ + – ] Виступ Кузьми Скрябіна на фестивалі "Файне місто" у 2014 році

Зі свого боку в "Балконі" уточнили, що гроші підуть на авто для ЗСУ та до Благодійного фонду ім. Кузьми Скрябіна @skryabinfund, який займається закупівлею медикаментів та медичного обладнання для потреб військових та цивільного населення.

Стартова ціна лота становить дві тисячі гривень, мінімальний крок — 500 грн. Аукціон триватиме до 7 травня.

[ + – ] На концерті Кузьма Скрябін без цензури висловився з приводу того, куди слід піти російському президенту

Нагадаємо, відомий український співак, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпровщині 2 лютого 2015 року. Близько 8:20 позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою в Криворізькому районі біля села Лозуватка. Від отриманих травм Кузьменко помер на місці. Йому було 46 років. Через п'ять років після загибелі він увійшов до рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну за версією Фокусу.