Футболку Кузьми Скрябіна продали за 255 тисяч гривень

Стартова ціна лоту становила дві тисячі гривень, однак у процесі торгів її вартість збільшилася більш ніж у 125 разів.

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Футболка загиблого в ДТП українського музиканта Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін) пішла на аукціон, організований групою вболівальників легендарного київського "Динамо" під назвою "Балкон", і її продали за 255 тис. грн. Про це повідомили організатори на своїй сторінці в Instagram.

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Червона футболка з написом Georgia примітна тим, що у 2014 році Кузьма виступив у ній на фестивалі "Файне місто" та послав зі сцени російського президента Володимира Путіна за відомим нецензурним маршрутом.

Гроші, отримані за покупку футболки, підуть у фонд імені музиканта й будуть витрачені на закупівлю медикаментів і автомобіля для ЗСУ.

Лот для аукціону надала єдина донька артиста Барбара Кузьменко. Початкова його ціна становила 2000 грн, проте за тиждень зросла більш ніж у 125 разів.

Лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року. Близько 8:20 позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою в Криворізькому районі біля села Лозоватка. Від одержаних травм Кузьменко помер на місці. Йому було 46 років. Через п'ять років після загибелі він увійшов до рейтингу 100 сучасників, які змінили Україну, за версією Фокусу.