Росіяни вкрали пісню Кузьми Скрябіна "Мам" (відео)

Щобільше, вони наклали слова на відеоряд із призовниками та військовою технікою.

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Знамениту пісню "Мам", написану фронтменом гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком, він же Кузьма, 2012 року, переспівали російські виконавці. Про це в Instagram розповів радіоведучий Слава Дьомін, опублікувавши кадр із кліпу на своїй сторінці.

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На чорно-білому відео показані російські призовники, їхні матері, військова техніка.

"Рашисти вкрали пісню Скрябіна "Мам" 🤦‍♂️ Вже холодильників та пральних машин їм мало. Тепер і до пісень долізли своїми смердючими руками 😏 Але вийшло в них, як завжди, гі*няно😀", — підписав відео автор публікації.

Його пост викликав жваве обговорення, і серед коментаторів була Леся Нікітюк, яка назвала тих, хто вкрав та споганив текст, "кон*еними".

"Я хочу розчути те, що почула! Це жах! Трусів крадених їм виявилося мало… с*ки", "Ці люди хоч колись навчаться робити щось своє в цьому житті?!", "А як же" авторство"? Вони що, офігіли? Ох, злості немає межі …", "Тому що свого гідного нічого немає, завжди вигрібали завдяки нашим талановитим саундпродюсерам, всі їхні псевдо зірки, які всі не щирі", "Вони ж століттями крали наші пісні, оригінал забували, а російську копію робили хітами((", "Яке вони мають право оскверняти пісні Кузьми!", ""Не твоя війна" Океан Ельзи теж вкрали, "Одна Каліна" — С. Ротару", — обурюються користувачі, не шкодуючи міцних слів на адресу тих, хто посягнув на українську творчість.

"Мам" — пісня з аудіоальбому "Радіо Любов" гурту "Скрябін". Вперше вона прозвучала навесні 10 років тому. За словами Кузьми, він вигадав її у 43 роки, коли потрапив у густий туман. Тоді йому дуже захотілося до своєї матері. Автор представив композицію у передачі "Бережись автомобіля". Після виходу вона стала однією з найпопулярніших у репертуарі колективу та звучала на кожному їхньому концерті.

[ + – ] Оригінальне виконання пісні "Мам", однієї з найкращих композицій Скрябіна

Спадщина Кузьми живе й досі. Пісню "Мам" переспівав італійський співак Олівер Альфонсо, опублікувавши відео на неї у травні 2019 року. Водночас у підписі до нього він вказав Андрія Кузьменка як автора музики та слів.

[ + – ] Олівер Альфонсо переспівав пісню Кузьми італійською мовою

Український артист загинув 2 лютого 2015 року у ДТП. На своєму авто він врізався у молоковоз у Дніпропетровській області. Нещодавно донька артиста Барбара віддала футболку батька на благодійний аукціон, де її купили за 255 тисяч гривень. Гроші підуть на допомогу ЗСУ та медикаменти.