В Польше куриные яйца продают как в ювелирном магазине: в чем их ценность (фото)

В Варшаве на популярном рынке Hala Mirowska можно найти прилавок с яйцами, которые выставлены на прилавке так, как будто их продают в ювелирном магазине. Стоимость одного яйца в этом павильоне может достигать 5,50 злотых (55 гривен).

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Об этом сообщает польское издание Insider Pl.

Яйца в павильоне выставлены на специальных прозрачных стеллажах с красивыми ценниками. Их продают поштучно. Каждое из них промаркировано специальной печатью фирмы-производителя.

Эти эксклюзивные яйца несут куры, выращенные в специальных условиях — их кормят не просто зерном, а экологически чистыми продуктами. Также куры слушают классическую музыку.

Продукцию покупают изысканные польские рестораны, а также жители Варшавы, которые не жалеют денег на роскошную яичницу.

Стоимость яиц в необычном павильоне стоит от 1,20 злотых до 5 злотых за штуку.

Магазины по продаже яиц напоминают ювелирные лавки

За этим необычным бизнесом стоит идея Adriana Grotka, который ранее работал в лучших ресторанах мира. Вернувшись в Польшу, он создал первый в мире бренд люксовых яиц — Grotek Bracia. Этот проект привлек внимание не только своей эксклюзивностью, но и инновациями.

Стоимость яиц в необычном павильоне стоит от 1,20 злотых до 5 злотых за штуку.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине цены на продукты, вероятно, продолжат расти из-за ряда причин, включая инфляцию, природные катастрофы и ограниченный внутренний урожай. Цены на яйца также могут колебаться в ближайшие месяцы из-за повышенного спроса перед Пасхой.