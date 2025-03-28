У Польщі курячі яйця продають як в ювелірному магазині: в чому їхня цінність (фото)

У Варшаві на популярному ринку Hala Mirowska можна знайти прилавок із яйцями, які виставлені на прилавку так, наче їх продають у ювелірному магазині. Вартість одного яйця у цьому павільйоні може досягати 5,50 злотих (55 гривень).

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Про це повідомляє польське видання Insider Pl.

Яйця в павільйоні виставлені на спеціальних прозорих стелажах із красивими цінниками. Їх продають поштучно. Кожне з них промарковане спеціальною печаткою фірми-виробника.

Ці ексклюзивні яйця несуть кури, вирощені в спеціальних умовах — їх годують не просто зерном, а екологічно чистими продуктами. Також кури слухають класичну музику.

Продукцію купують вишукані польські ресторани, а також мешканці Варшави, які не шкодують грошей на розкішну яєчню.

Вартість яєць у незвичайному павільйоні коштує від 1,20 злотих до 5 злотих за штуку.

Магазини з продажу яєць нагадують ювелірні крамниці

За цим незвичайним бізнесом стоїть ідея Adriana Grotka, який раніше працював у найкращих ресторанах світу. Повернувшись до Польщі, він створив перший у світі бренд люксових яєць — Grotek Bracia. Цей проєкт привернув увагу не лише своєю ексклюзивністю, а й інноваціями.

Вартість яєць у незвичайному павільйоні коштує від 1,20 злотих до 5 злотих за штуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні ціни на продукти, ймовірно, продовжать зростати через низку причин, включно з інфляцією, природними катастрофами та обмеженим внутрішнім врожаєм. Ціни на яйця також можуть коливатися в найближчі місяці через підвищений попит перед Великоднем.