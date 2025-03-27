Опять вырастут: в Украине изменятся цены на яйца, — Всеукраинский аграрный совет

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что в ближайшие месяцы цены на яйца в Украине, вероятно, будут варьироваться из-за повышенного спроса перед Пасхой.

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В 2025 году в Украине цены на продукты, вероятно, продолжат расти по ряду причин, включая инфляцию, природные катастрофы и ограниченный внутренний урожай. Цены на яйца также могут колебаться в ближайшие месяцы из-за повышенного спроса перед Пасхой. Однако после стабилизации погодных условий ожидается снижение цен на яйца на 20-30%. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Он отмечает, что цены на яйца резко выросли осенью прошлого года, а зимой темпы роста немного уменьшились. Однако с приближением Пасхи на рынке яиц ожидается новое подорожание на уровне 10%, что, по словам экспертов, будет вызвано повышенным спросом на этот продукт.

Он также отмечает, что в последнее время значительно подорожали корма для кур, а также стоимость содержания птицы зимой, поскольку необходимо обогревать помещение, в котором они находятся.

"Сейчас, когда заканчивается старый урожай и еще не начался новый, то цены на зерновую группу не опускаются, а это тоже один из факторов, который влияет на стоимость яиц", — сказал Марчук.

По его словам, с наступлением стабильного тепла, ориентировочно в конце апреля, когда предложение от домашних хозяйств увеличится, цена на яйца постепенно начнет снижаться, и может снизиться на 20-30% от нынешней стоимости.

В общем, украинцы должны ожидать дальнейшее повышение цен на ряд продуктов, таких как хлеб, мясо и овощи для борща. Однако с приближением летнего сезона и увеличением предложения на рынке ситуация может стабилизироваться, и цены на некоторые продукты снизятся.

В этом контексте, аграрии отмечают важность поддержки внутреннего производства и оптимизации расходов на содержание скота и птицы, что может способствовать снижению цен на некоторые категории товаров.

Стоит напомнить, что после индексации пенсии могут снизиться. Для работающих пенсионеров выплата определяется на основе устаревшего показателя прожиточного минимума.

Также Фокус писал о том, что украинцы могут получить финансовую поддержку для оплаты услуг ЖКХ. Компенсация расходов предоставляется на срок шести месяцев, после чего автоматически продлевается еще на такой же период.