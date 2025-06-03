За 546 рублів з акцією: у Росії почали продавати свічки "з запахом Путіна", — The Moscow Times
На одному з найбільших російських маркетплейсів Wildberries з'явилися ароматичні свічки нібито з "запахом Путіна": їх пропонують придбати за акційною ціною 546 рублів та "подарувати рідним" чи використати для медитації, щоб "наповнити кімнату ароматом за 30 хвилин". Наразі в асортименті представлені аромати "Аромат Путін Black Vanilla" та "Аромат Путін Dark Amber".
Про новинку на російському ринку розповіло видання The Moscow Times у власному Telegram-каналі.
Продавцем свічок, що нібито передають "аромат Путіна", є місцева компанія Ex-market. Вона пропонує в оголошенні придбати такий товар, щоб "подарувати близьким". Без акції одна свічка вартує 780 рублів.
Виробником свічок з "ароматом Путіна" є сам продавець, судячи з етикетки на банці. Однак на сайті не зазначено, чим саме свічка відтворює нібито "аромат Путіна". Сама етикетка на банці містить кілька зображень Володимира Путіна.
Виробник зазначає, що дерев'яний гніт нібито імітує звук потріскування каміна, а сама свічка виготовлена з натурального воску.
"Це легке доповнення до інтер'єру, приводу чи настрою", — запевняє виробник свічки.
Горітиме така свічка загалом до 25 годин, як йдеться на сторінці магазину.
Однак наразі попиту у свічок "з ароматом Путіна" немає, судячи з активності на сторінці: жодних відгуків, оцінок чи коментарів щодо товару.
Ex-market, окрім того, пропонує росіянам придбати низку інших "патріотичних свічок". Це зокрема свічки з назвами "Росія: символіка Імперія РФ", "Аромат "Підтримаймо наших!"" з Z-символікою, "Аромат патріотизму" із зображенням російських солдатів на тлі зруйнованих українських міст. Також є свічки "Аромат естетики Росії" із запахом Magnificently Dubai та зображенням "хрущовки".
Зазначимо, що сам сайт Wildberries — великий російський маркетплейс, заснований у 2004 році. За даними з відкритих джерел, він працює у Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Вірменії, Туреччині, Узбекистані, Азербайджані та Грузії. Упродовж 2016-2023 років маркетплейс вважався найбільшим у Росії за обсягами обороту.
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