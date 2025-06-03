За 546 рублів з акцією: у Росії почали продавати свічки "з запахом Путіна", — The Moscow Times

На одному з найбільших російських маркетплейсів Wildberries з'явилися ароматичні свічки нібито з "запахом Путіна": їх пропонують придбати за акційною ціною 546 рублів та "подарувати рідним" чи використати для медитації, щоб "наповнити кімнату ароматом за 30 хвилин". Наразі в асортименті представлені аромати "Аромат Путін Black Vanilla" та "Аромат Путін Dark Amber".

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Продавцем свічок, що нібито передають "аромат Путіна", є місцева компанія Ex-market. Вона пропонує в оголошенні придбати такий товар, щоб "подарувати близьким". Без акції одна свічка вартує 780 рублів.

Виробником свічок з "ароматом Путіна" є сам продавець, судячи з етикетки на банці. Однак на сайті не зазначено, чим саме свічка відтворює нібито "аромат Путіна". Сама етикетка на банці містить кілька зображень Володимира Путіна.

Скріншот з Wildberries | свічка з "ароматом Путіна"

Виробник зазначає, що дерев'яний гніт нібито імітує звук потріскування каміна, а сама свічка виготовлена з натурального воску.

"Це легке доповнення до інтер'єру, приводу чи настрою", — запевняє виробник свічки.

Горітиме така свічка загалом до 25 годин, як йдеться на сторінці магазину.

Однак наразі попиту у свічок "з ароматом Путіна" немає, судячи з активності на сторінці: жодних відгуків, оцінок чи коментарів щодо товару.

Ex-market, окрім того, пропонує росіянам придбати низку інших "патріотичних свічок". Це зокрема свічки з назвами "Росія: символіка Імперія РФ", "Аромат "Підтримаймо наших!"" з Z-символікою, "Аромат патріотизму" із зображенням російських солдатів на тлі зруйнованих українських міст. Також є свічки "Аромат естетики Росії" із запахом Magnificently Dubai та зображенням "хрущовки".

Зазначимо, що сам сайт Wildberries — великий російський маркетплейс, заснований у 2004 році. За даними з відкритих джерел, він працює у Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Вірменії, Туреччині, Узбекистані, Азербайджані та Грузії. Упродовж 2016-2023 років маркетплейс вважався найбільшим у Росії за обсягами обороту.

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