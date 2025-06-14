Путин "очень хорошо" поздравил Трампа с 79-летием: говорили об Украине

Президент США Дональд Трамп, которому 14 июня исполнилось 79 лет, поделился деталями телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

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О поздравлениях от главы РФ и дискуссии о войне в Украине именинник написал на своей странице в Truth Social.

По словам Трампа, Путин позвонил ему, чтобы "очень хорошо поздравить с днем рождения". Также глава Белого дома признался, что стороны обсудили ситуацию в Иране, ведь глава Кремля "очень хорошо знает эту страну".

"Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени мы говорили о России и Украине, но это будет на следующей неделе. Он занимается запланированным обменом пленными — большое количество пленных обменивается немедленно, с обеих сторон", — заявил американский президент.

Фото: скриншот

Трамп также добавил, что Путин в разговоре с ним заявил, что конфликт между Израилем и Ираном должен закончиться. В ответ глава Белого дома сказал, что его война в Украине также должна завершиться.

Тем временем помощник Путина Юрий Ушаков раскрыл детали "праздничного" разговора Трампа с россиянином, пишет ТАСС.

"Во время беседы наш президент (Путин, — ред.) проинформировал Дональда Трампа о выполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. Наш президент отметил, что в эти дни как раз осуществляется обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными младше 25 лет. Украина приняла также две партии тел погибших. С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как договорено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь подчеркнул заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта", — отметил Ушаков.

Более того, разговор якобы длился 50 минут. Руководители Кремля и Белого дома также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. По словам Ушакова, Трамп оценил ее как очень тревожную.

Напомним, США подтвердили вывод ПВО из Украины, чтобы перебросить ее на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Также Фокус писал о том, что 14 июня в США застрелили представительницу штата Миннесота Мелиссу Гортман и ее мужа. Ранен также еще один демократ и его жена.