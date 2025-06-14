Путін "дуже гарно" привітав Трампа з 79-річчям: говорили про Україну

Президент США Дональд Трамп, якому 14 червня виповнилося 79 років, поділився деталями телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним.

Related video

Про привітання від очільника РФ та дискусію щодо війни в Україні іменинник написав на своїй сторінці у Truth Social.

За словами Трампа, Путін зателефонував йому, аби "дуже гарно привітати з днем народження". Також голова Білого дому зізнався, що сторони обговорили ситуацію в Ірані, адже очільник Кремля "дуже добре знає цю країну".

"Ми довго розмовляли. Набагато менше часу ми говорили про Росію та Україну, але це буде наступного тижня. Він займається запланованим обміном полоненими — велика кількість полонених обмінюється негайно, з обох сторін", — заявив американський президент.

Фото: скріншот

Трамп також додав, що Путін у розмові з ним заявив, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном має закінчитися. У відповідь глава Білого дому сказав, що його війна в Україні також повинна завершитися.

Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков розкрив деталі "святкової" розмови Трампа з росіянином, пише ТАСС.

"Під час бесіди наш президент (Путін, – ред.) поінформував Дональда Трампа про виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 2 червня. Наш президент зазначив, що в ці дні якраз здійснюється обмін військовополоненими, в тому числі тяжкопораненими і військовополоненими молодше 25 років. Україна прийняла також дві партії тіл загиблих. З російського боку висловлено готовність продовжити переговори з українцями, як домовлено, після 22 червня. Дональд Трамп взяв до відома цю інформацію і знову наголосив на зацікавленості у якнайшвидшому закінченні російсько-українського конфлікту", — зазначив Ушаков.

Ба більше, розмова начебто тривала 50 хвилин. Очільники Кремля та Білого дому також обговорили ситуацію на Близькому Сході. За словами Ушакова, Трамп оцінив її як дуже тривожну.

Нагадаємо, США підтвердили виведення ППО з України, аби перекинути її на Близький Схід на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Також Фокус писав про те, що 14 червня у США застрелили представницю штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка. Поранено також ще одного демократа та його дружину.