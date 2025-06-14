У США застрелили демократку та її чоловіка: стріляли також у сенатора з дружиною

У США застрелили представницю штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка. Той же стрілець поранив сенатора Джона Гоффмана та його дружину — обох прооперували, їхнє життя в безпеці.

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Про це повідомив губернатор штату Тім Волз, пишуть The Guardian та АВС.

За словами Волза, "ймовірно, це було політично мотивоване вбивство". Гортман очолювала Демократичну партію в парламенті штату Міннесота і раніше була його спікеркою.

Тим часом демократа Гоффмана та його дружину поранили приблизно о другій годині ночі за місцевим часом, розповів керівник Бюро кримінального розслідування Дрю Еванс.

"Ми обережно оптимістично налаштовані, що вони переживуть цю спробу вбивства", — заявив Тім Волз.

Ба більше, коли поліцейські вирушили перевірити стан Гортман, то о 03:35 зустріли підозрюваного біля її будинку, коли той виходив з нього.

Стрілок начебто щось сказав жертвам, але деталей наразі немає. Зокрема, підозрюваний був у формі поліцейського і мав автомобіль з відповідними маячками.

Затримати чоловіка не вдалося, оскільки той відкрив вогонь по правоохоронцях і втік. З його машини вилучили список потенційних жертв, серед яких було "багато законодавців", зокрема постраждалі. Після інциденту для людей зі списку надали охорону. А поліція продовжує шукати вбивцю.

Тим часом президент США Дональд Трамп у відповідь на новини заявив, що "таке жахливе насильство не терпітимуть", повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левіт.

Нагадаємо, США підтвердили виведення ППО з України, аби перекинути її на Близький Схід на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Також Фокус писав, що жителі американського міста у штаті Міннесота 29 березня стали свідками авіакатастрофи. Приватний літак з пасажирами на борту врізався в житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу.