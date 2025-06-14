В США застрелили демократку и ее мужа: стреляли также в сенатора с женой

В США застрелили представительницу штата Миннесота Мелиссу Гортман и ее мужа. Тот же стрелок ранил сенатора Джона Хоффмана и его жену — обоих прооперировали, их жизни в безопасности.

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Об этом сообщил губернатор штата Тим Уолз, пишут The Guardian и АВС.

По словам Уолза, "вероятно, это было политически мотивированное убийство". Гортман возглавляла Демократическую партию в парламенте штата Миннесота и ранее была его спикером.

Между тем демократа Хоффмана и его жену ранили примерно в два часа ночи по местному времени, рассказал руководитель Бюро уголовного расследования Дрю Эванс.

"Мы осторожно оптимистично настроены, что они переживут эту попытку убийства", — заявил Тим Уолз.

Более того, когда полицейские отправились проверить состояние Гортман, то в 03:35 встретили подозреваемого возле ее дома, когда тот выходил из него.

Стрелок вроде бы что-то сказал жертвам, но деталей пока нет. В частности, подозреваемый был в форме полицейского и имел автомобиль с соответствующими маячками.

Задержать мужчину не удалось, поскольку тот открыл огонь по правоохранителям и скрылся. Из его машины изъяли список потенциальных жертв, среди которых было "много законодателей", в том числе пострадавшие. После инцидента для людей из списка предоставили охрану. А полиция продолжает искать убийцу.

Тем временем президент США Дональд Трамп в ответ на новости заявил, что "такое ужасное насилие не будет терпеть", сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит.

Напомним, США подтвердили вывод ПВО из Украины, чтобы перебросить ее на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

Также Фокус писал, что жители американского города в штате Миннесота 29 марта стали свидетелями авиакатастрофы. Частный самолет с пассажирами на борту врезался в жилой дом, вызвав масштабный пожар.