У Міннесоті приватний літак звалився на житловий будинок: пасажири не вижили (відео)
Жителі американського міста Бруклін-Парк у штаті Міннесота 29 березня стали свідками авіакатастрофи. Приватний літак із пасажирами на борту врізався в житловий будинок, спричинивши в районі масштабну пожежу.
Про трагедію повідомила пресслужба Федерального управління цивільної авіації США (FAA). За даними служби, йдеться про невеликий одномоторний літак SOCATA TBM7, розрахований на перевезення до шести осіб. Бізнес-джет вилетів із міжнародного аеропорту Де-Мойн, штат Айова, і мав приземлитися в аеропорту Анока Каунті-Блейн у Міннеаполісі.
Як повідомляє телеканал KSTP, диспетчери аеропорту Анока двічі попереджали пілота про занадто низьку висоту польоту, але незабаром літак розбився за 13 км від пункту призначення.
Катастрофа сталася близько 12:20 за місцевим часом. Начальник пожежної охорони Бруклін-Парку Шон Конвей розповів телеканалу CNN, що точна кількість людей на борту літака наразі невідома, проте тих, хто вижив серед пасажирів, немає. Тим часом мешканцям будинку пощастило — вони проводили час на вулиці і не постраждали.
Пожежники оперативно ліквідували вогонь, що охопив кілька будівель, і ведуть роботи з відновлення електропостачання.
"Зараз ми просимо трохи часу, щоб продовжити огляд місця події та розібратися з цим. Загиблих серед мешканців не було. Усі благополучно покинули будинок", — сказав Конвей.
Раніше повідомлялося, що в Італії в авіакатастрофі загинув спадкоємець ковбасної імперії Лоренцо Рованьяті. Його вертоліт врізався у власність сім'ї, чия компанія раніше спонсорувала команду Бундесліги "Шальке".
31 січня у Філадельфії сталася аварія за участю літака швидкої допомоги, який впав під час вильоту з аеродрому. Усі пасажири невеликого літака, які перебували на борту, а також члени екіпажу також загинули.