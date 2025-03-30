У Міннесоті приватний літак звалився на житловий будинок: пасажири не вижили (відео)

Жителі американського міста Бруклін-Парк у штаті Міннесота 29 березня стали свідками авіакатастрофи. Приватний літак із пасажирами на борту врізався в житловий будинок, спричинивши в районі масштабну пожежу.

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Про трагедію повідомила пресслужба Федерального управління цивільної авіації США (FAA). За даними служби, йдеться про невеликий одномоторний літак SOCATA TBM7, розрахований на перевезення до шести осіб. Бізнес-джет вилетів із міжнародного аеропорту Де-Мойн, штат Айова, і мав приземлитися в аеропорту Анока Каунті-Блейн у Міннеаполісі.

Як повідомляє телеканал KSTP, диспетчери аеропорту Анока двічі попереджали пілота про занадто низьку висоту польоту, але незабаром літак розбився за 13 км від пункту призначення.

Катастрофа сталася близько 12:20 за місцевим часом. Начальник пожежної охорони Бруклін-Парку Шон Конвей розповів телеканалу CNN, що точна кількість людей на борту літака наразі невідома, проте тих, хто вижив серед пасажирів, немає. Тим часом мешканцям будинку пощастило — вони проводили час на вулиці і не постраждали.

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Пожежники оперативно ліквідували вогонь, що охопив кілька будівель, і ведуть роботи з відновлення електропостачання.

"Зараз ми просимо трохи часу, щоб продовжити огляд місця події та розібратися з цим. Загиблих серед мешканців не було. Усі благополучно покинули будинок", — сказав Конвей.

Раніше повідомлялося, що в Італії в авіакатастрофі загинув спадкоємець ковбасної імперії Лоренцо Рованьяті. Його вертоліт врізався у власність сім'ї, чия компанія раніше спонсорувала команду Бундесліги "Шальке".

31 січня у Філадельфії сталася аварія за участю літака швидкої допомоги, який впав під час вильоту з аеродрому. Усі пасажири невеликого літака, які перебували на борту, а також члени екіпажу також загинули.