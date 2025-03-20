Чому у 2025 році падає так багато літаків: експерти постаралися дати відповідь

Загалом за три місяці в авіакатастрофах загинуло понад 100 осіб, включно з останньою аварією в Карибському морі.

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2025 рік ознаменувався великою кількістю авіакатастроф. Лише 17 березня внаслідок інциденту біля острова Руатан, загинули щонайменше 12 людей, серед яких був Ауреліо Мартінес, відомий гондураський музикант. І ця авіакатастрофа послідувала за низкою подібних інцидентів по всьому світу. Вчені та авіаційні експерти постаралися дати відповідь, чому кількість пригод у сфері авіаперевезень зросла, пише Daily Mail.

Авіакатастрофа біля острова Руатан

Аварія на Карибах сталася всього за місяць після того, як літак авіакомпанії Delta Connection перекинувся під час аварійної посадки в аеропорту Торонто, а у Вашингтоні в небі зіштовхнулися літак і військовий гелікоптер, унаслідок чого загинули всі 67 осіб, які були на борту.

А наприкінці 2024 року літак рейсу 2216 авіакомпанії Jeju Air зазнав аварії в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї, врізавшись у бетонну стіну, унаслідок чого загинуло 179 осіб.

У 2025 році кількість загиблих унаслідок авіакатастроф за участю комерційних літаків перевищить 100 осіб — це вже приблизно третина від загальної кількості загиблих за весь 2024 рік.

Однак фахівець із безпеки польотів Джон Кокс заявив, що погіршення безпеки польотів не спостерігається, а нещодавні події не пов'язані між собою.

Кокс зазначає, що хоча у 2025 році спостерігається різке зростання кількості авіакатастроф, але загальна статистика ясно показує, що авіаперельоти залишаються найбезпечнішим видом транспорту.

Арнольд Барнетт, професор статистики в Школі менеджменту Слоуна Массачусетського технологічного інституту, заявив, що вважає нещодавній сплеск аварій збігом.

"У недавніх великих аварій були абсолютно різні причини, тому вони не є доказом наявності систематичної проблеми, яка стала набагато небезпечнішою", — каже він.

Виходячи з того, що відомо, нещодавні аварії були спричинені різними факторами: від зіткнення з птахами на рейсі Jeju 2216 до снігової та вітряної погоди в Торонто, що вплинула на рейс Delta 4819. А літак на Карибах упав через механічну несправність.

Авіакатастрофа у Вашингтоні Фото: Getty Images

"З погляду статистики, ви перебуваєте в більшій безпеці під час польоту, ніж дорогою в аеропорт на машині", — заявив експерт з авіації Ентоні Брікхаус.

Згідно з нещодавнім звітом ЗМІ, кількість авіакатастроф у січні 2025 року (52) була нижчою, ніж у січні 2024 року (58) і січні 2023 року (70).

Ба більше, за останні два десятиліття спостерігається загальна тенденція до зниження кількості авіапригод, незважаючи на зростання загальної кількості рейсів.

Найпоширеніші причини авіакатастроф:

помилка пілота;

механічна несправність;

погодні умови;

помилки управління повітряним рухом;

зіткнення з птахами;

виїзди за злітно-посадкову смугу.

Імовірність загинути в авіакатастрофі становить приблизно один до 11 мільйонів, але шанси вижити залежать від вибору місця. Рівень смертності серед пасажирів, які сидять на місцях біля проходу в середній частині літака, становить 44 відсотки, порівняно з 28 відсотками серед пасажирів, які сидять на центральних задніх сидіннях.

Мандрівникам, які не змогли зайняти найбезпечніші місця, може пощастити більше, якщо вони розмістяться в середній частині літака або біля вікна. Однак імовірність загинути в авіакатастрофі залежить не стільки від того, де сидить пасажир, скільки від обставин аварії.

Нагадаємо, тільки на початку лютого сталася чергова авіакатастрофа: санітарний літак розбився у США, вибухнувши біля житлових будинків і торгового центру.