Наймолодшому пасажиру було три роки: в авіакатастрофі в Південній Кореї загинули 179 осіб

Двом членам екіпажу вдалося вижити. Літак розбився, коли під час аварійної посадки врізався в бетонну стіну.

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П'ятеро дітей, включно з трирічним хлопчиком, загинули в авіакатастрофі в Південній Кореї. Літак авіакомпанії Juju Air, що прямував зі столиці Таїланду Бангкока, намагався здійснити посадку на "черево", коли його винесло за межі злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Муан, і він врізався в бетонну стіну. Загалом загинуло 179 осіб зі 181, які перебували на борту. Про це пише Daily Mail.

Дивом двох членів екіпажу — чоловіка і жінку — витягли живими з палаючих уламків і доправили в лікарню з безпечними для життя травмами.

Офіційне число загиблих підтвердило загибель усіх 175 пасажирів, зокрема чотирьох членів екіпажу.

За даними влади, наймолодшим пасажиром був трирічний хлопчик, а найстаршим — 78-річний чоловік.

Влада, посилаючись на список пасажирів, повідомила, що п'ятеро із загиблих були дітьми віком до 10 років.

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок оголосив національний траур до 4 січня.

Одна з офіційних осіб повідомила натовпу, який зібрався в аеропорту, що впізнати молодих пасажирів складно, оскільки в них не було жодних документів, що засвідчують особу.

На табло, які зазвичай використовували для інформації про прибуття і відправлення, натомість відображали імена, дати народження і громадянства жертв, а всередині аеропорту було обладнано імпровізований морг.

"У мене на борту літака був син... Його ще належить упізнати", — розповів журналістам літній чоловік, який чекав у залі очікування аеропорту і попросив не називати його імені.

За словами офіційних осіб, тіла ще 11 пасажирів на борту смертоносного рейсу були настільки сильно понівечені, що їхню стать поки що не вдалося визначити.

За даними агентства "Ренхап", на борту літака перебували 173 громадянина Південної Кореї і двоє громадян Таїланду.

Очевидець Ю Чже Ен, який живе поруч з аеропортом, розповів агентству Yonhap, що перед катастрофою бачив іскру на правому крилі літака.

"Я розповів своїй родині, що з літаком виникла проблема, коли почув гучний вибух", — розповів Ю.

Інший свідок прогулювався недалеко від аеропорту, коли побачив спалах під час зниження літака.

"Потім пролунав гучний хлопок, у повітрі з'явився дим, а потім я почув серію вибухів", — сказав він.

Раніше представник транспортного відомства Південної Кореї повідомив, що літак намагався приземлитися, але диспетчерська служба наказала йому утриматися від посадки після попередження про зіткнення з птахами.

Приблизно за дві хвилини пілот подав сигнал лиха й отримав дозвіл на посадку з протилежного напрямку.

Головний пілот обіймав свою посаду з 2019 року і мав понад 9800 годин нальоту.

Марко Чан, старший викладач кафедри авіаційних операцій у Бакінгемширському університеті, заявив, що наявні дані свідчать про те, що літак зіткнувся зі зграєю птахів, "що, імовірно, призвело до потрапляння птахів у двигуни".

"Очевидці повідомили, що чули вибухи і бачили полум'я з правого двигуна, що вказує на потенційні пошкодження. Це пошкодження могло стати причиною відмови гідравлічної системи, що може пояснити неможливість випустити шасі", — сказав він.

Востаннє Південна Корея постраждала від масштабної авіакатастрофи 1997 року, коли літак Korean Airline розбився на Гуамі, внаслідок чого загинули 228 осіб на борту. У 2013 році літак Asiana Airlines здійснив аварійну посадку в Сан-Франциско, внаслідок чого загинули троє людей і близько 200 дістали поранення.

За даними, зібраними Flight Safety Foundation — некомерційною організацією, що ставить собі за мету підвищення безпеки польотів, — недільна катастрофа стала однією з найсерйозніших невдач під час приземлення з липня 2007 року, унаслідок якої загинули всі 187 осіб на борту та 12 осіб на землі, коли Airbus A320 викотився за межі слизької злітно-посадкової смуги в Сан-Паулу та врізався в сусідню будівлю.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від Росії вибачень і компенсації за збитий 25 грудня цивільний літак біля міста Грозний. До того ж, його вивели з-під контролю засобами радіоелектронної боротьби. Сильно постраждала і хвостова частина літака. Президент Азербайджану засмучений через те, що російська сторона "намагалася зам'яти" інцидент версіями про вибух кисневого балона на борту та птахів.