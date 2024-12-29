Младшему пассажиру было три года: в авиакатастрофе в Южной Корее погибли 179 человек

Двум членам экипажа удалось выжить. Самолет разбился, когда во время аварийной посадки врезался в бетонную стену.

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Пятеро детей, включая трехлетнего мальчика погибли в авиакатастрофе в Южной Корее. Самолет авиакомпании Juju Air, следовавший из столицы Таиланда Бангкока, пытался совершить посадку на "брюхо", когда его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Муан, и он врезался в бетонную стену. Всего погибло 179 человек из 181, которые находились на борту. Об этом пишет Daily Mail.

Чудом двое членов экипажа — мужчина и женщина — были извлечены живыми из горящих обломков и доставлены в больницу с неопасными для жизни травмами.

Официальное число погибших подтвердило гибель всех 175 пассажиров, в том числе четырех членов экипажа.

По данным властей, самым молодым пассажиром был трехлетний мальчик, а самым старшим — 78-летний мужчина.

Власти, ссылаясь на список пассажиров, сообщили, что пятеро из погибших были детьми в возрасте до 10 лет.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил национальный траур до 4 января.

Один из официальных лиц сообщил собравшейся в аэропорту толпе, что опознать молодых пассажиров сложно, поскольку у них не было никаких документов, удостоверяющих личность.

На табло, которые обычно использовались для информации о прибытии и отправлении, вместо этого отображались имена, даты рождения и гражданства жертв, а внутри аэропорта был оборудован импровизированный морг.

"У меня на борту самолета был сын… Его еще предстоит опознать", — рассказал журналистам пожилой мужчина, ожидавший в зале ожидания аэропорта и попросивший не называть его имени.

По словам официальных лиц, тела еще 11 пассажиров на борту смертоносного рейса были настолько сильно изуродованы, что их пол пока не удалось определить.

По данным агентства "Ренхап", на борту самолета находились 173 гражданина Южной Кореи и двое граждан Таиланда.

Очевидец Ю Чжэ Ен, который живет рядом с аэропортом, рассказал агентству Yonhap, что перед крушением видел искру на правом крыле самолета.

"Я рассказал своей семье, что с самолетом возникла проблема, когда услышал громкий взрыв", — рассказал Ю.

Другой свидетель прогуливался недалеко от аэропорта, когда увидел вспышку при снижении самолета.

"Затем раздался громкий хлопок, в воздухе появился дым, а затем я услышал серию взрывов", — сказал он.

Ранее представитель транспортного ведомства Южной Кореи сообщил, что самолет пытался приземлиться, но диспетчерская служба приказала ему воздержаться от посадки после предупреждения о столкновении с птицами.

Примерно через две минуты пилот подал сигнал бедствия и получил разрешение на посадку с противоположного направления.

Главный пилот занимал свою должность с 2019 года и имел более 9800 часов налета.

Марко Чан, старший преподаватель кафедры авиационных операций в Бакингемширском университете, заявил, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что самолет столкнулся со стаей птиц , "что, предположительно, привело к попаданию птиц в двигатели".

"Очевидцы сообщили, что слышали взрывы и видели пламя из правого двигателя, что указывает на потенциальные повреждения. Это повреждение могло стать причиной отказа гидравлической системы, что может объяснить невозможность выпустить шасси", — сказал он.

В последний раз Южная Корея пострадала от масштабной авиакатастрофы в 1997 году, когда самолет Korean Airline разбился на Гуаме, в результате чего погибли 228 человек на борту . В 2013 году самолет Asiana Airlines совершил аварийную посадку в Сан-Франциско, в результате чего погибли три человека и около 200 получили ранения.

По данным, собранным Flight Safety Foundation — некоммерческой организацией, ставящей своей целью повышение безопасности полетов, — воскресная катастрофа стала одной из самых серьезных неудач при посадке с июля 2007 года, в результате которой погибли все 187 человек на борту и 12 человек на земле, когда Airbus A320 выкатился за пределы скользкой взлетно-посадочной полосы в Сан-Паулу и врезался в соседнее здание.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России извинений и компенсации за сбитый 25 декабря гражданский самолет возле города Грозный. К тому же, его вывели из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы. Сильно пострадала и хвостовая часть самолета. Президент Азербайджана расстроен из-за того, что российская сторона "пыталась замять" инцидент версиями о взрыве кислородного баллона на борту и птицах.