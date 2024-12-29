В Южной Корее разбился самолет со 175 пассажирами на борту, — СМИ (видео)

По данным журналистов, самолет возвращался из Бангкока и съехал со взлетно-посадочной полосы, в результате чего по меньшей мере 28 человек погибли.

Related video

В Южной Корее пассажирский самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту юго-западного города Муан. Об этом пишет Yonhap.

Авария произошла около 9 утра, когда самолет приземлялся в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, расположенном в 288 километрах от столицы Южной Кореи — Сеула.

На борту самолета находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушный рейс возвращался из Бангкока.

"Власти проводят расследование на месте катастрофы, чтобы установить точную причину аварии, также проводятся спасательные работы", — говорится в сообщении.

Впоследствии журналисты уточнили, что в результате авиакатастрофы погибли 28 человек.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал приложить все усилия для проведения спасательных работ на месте авиакатастрофы в Муане.

Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился самолет, летевший в Грозный.

26 декабря Азербайджан подтвердил, что самолет Embraer 190 упал из-за ракеты.