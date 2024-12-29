У Південній Кореї розбився літак зі 175 пасажирами на борту, — ЗМІ (відео)
За даним журналістів, літак повертався з Бангкока та з'їхав зі злітно-посадкової смуги, внаслідок чого щонайменше 28 осіб загинули.
У Південній Кореї пасажирський літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги і зіткнувся з огорожею в аеропорту південно-західного міста Муан. Про це пише Yonhap.
Аварія сталася близько 9-ї ранку, коли літак приземлявся в міжнародному аеропорту Муан в провінції Південна Чолла, що розташоване за 288 кілометрів від столиці Південної Кореї — Сеула.
На борту літака перебували близько 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Повітряний рейс повертався з Бангкока.
"Влада проводить розслідування на місці катастрофи, щоб встановити точну причину аварії, також проводяться рятувальні роботи", — йдеться у повідомленні.
Згодом журналісти уточнили, що внаслідок авіакатастрофи загинули 28 людей.
Виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав докласти всіх зусиль для проведення рятувальних робіт на місці авіакатастрофи в Муані.
Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані розбився літак, що летів до Грозного.
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