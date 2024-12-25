Зіткнувся зі зграєю птахів: у Казахстані розбився літак, що летів до Грозного (відео)

Літак, що летів із Баку, зазнав аварії поблизу Актау після подачі сигналу НС. Після падіння вижили 25 пасажирів.

Related video

У Казахстані розбився літак азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що виконував рейс із Баку (Азербайджан) до Грозного (Росія). Про це повідомляє Tengri News.

Літак розбився в Казахстані

Повідомляється, що літак Embraer ERJ-190, який прямував за маршрутом Баку-Грозний, оголосив аварійну ситуацію у зв'язку із зіткненням із птахом і порушенням рульового управління.

Перші повідомлення про те, що літак, який летів із Баку до Грозного, запросив екстрену посадку в Актау, з'явилися об 11:20 за місцевим часом.

За даними пресслужби аеропорту Грозного, причиною зміни маршруту став густий туман. Літак спочатку було перенаправлено в Махачкалу, а потім в Актау.

Спочатку повідомлялося, що літак здійснив жорстку посадку, пізніше стало відомо, що повітряне судно впало. Також з'явилися кадри з місця аварії. На відео видно, як літак знижується, а потім врізається в землю і вибухає.

Літак розбився в Казахстані

На відео, знятому на землі, видно, що літак розвалився на частини. Пожежу оперативно загасили.

За попередньою офіційною інформацією, на борту перебувало 67 осіб. За даними МНС, 25 осіб вижили після падіння літака.

ЗМІ Казахстану повідомляють, що на борту перебували 37 громадян Азербайджану, 16 Росії, 6 Казахстану, 3 Киргизстану.

Нагадаємо, 24 грудня в Норвегії літак зі 165 пасажирами на борту ледь не впав у крижаний океан, бо не зміг зупинитися і виїхав за межі злітно-посадкової смуги.