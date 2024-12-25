Столкнулся со стаей птиц: в Казахстане разбился самолет, летевший в Грозный (видео)

Самолет, летевший из Баку, потерпел крушение близ Актау после подачи сигнала ЧС. После падения выжили 25 пассажиров.

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В Казахстане разбился самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия). Об этом сообщает Tengri News.

Самолет разбился в Казахстане

Сообщается, что самолет Embraer ERJ-190 следовавший по маршруту Баку-Грозный объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушения рулевого управления.

Первые сообщения о том, что самолет, летевший из Баку в Грозный, запросил экстренную посадку в Актау, появились в 11:20 по местному времени.

По данным пресс-службы аэропорта Грозного, причиной изменения маршрута стал густой туман. Самолет сначала был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.

Сначала сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку, позднее стало известно, что воздушное судно упало. Также появились кадры с места крушения. На видео видно, как самолет снижается, а потом врезается в землю и взрывается.

Самолет разбился в Казахстане

На видео, снятом на земле, видно, что самолет развалился на части. Пожар был оперативно потушен.

По предварительной официальной информации, на борту находилось 67 человек. По данным МЧС, 25 человек выжили после падения самолета.

СМИ Казахстана сообщают, что на борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 России, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана.

Напомним, 24 декабря в Норвегии самолет со 165 пассажирами на борту едва не упал в ледяной океан, потому что не смог остановиться и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.