РФ сесть не позволила: Азербайджан подтверждает, что самолет Embraer 190 упал из-за ракеты, — СМИ

Местные власти подтверждали атаку БПЛА и работу ПВО. Источники в азербайджанском правительстве рассказали, что россияне отправили поврежденный борт через Каспийское море, несмотря на проблемы с GPS.

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25 декабря в Казахстане разбился самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. 26 декабря в Euronews сообщили, что предварительное расследование подтвердило катастрофу из-за российской ракеты.

В результате падения самолета рейса 8432 погибли 38 пассажиров, он разбился при попытке совершить аварийную посадку вблизи города Актау. Источники в правительстве Азербайджана сообщили украинцам, что катастрофу вызвала российская ракета "земля-воздух".

Сообщается, что РФ выпустила ракету во время работы БПЛА над Грозным. Она взорвалась рядом с самолетом в воздухе, обломки поразили пассажиров и членов экипажа.

По словам источников, поврежденному борту не позволили сесть ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке. Экипажу приказали лететь через Каспийское море в Актау. При этом навигационные системы GPS самолета были заблокированы по всей траектории полета над водой.

По данным СМИ, речь может идти о ракете, выпущенной из ЗРК "Панцирь-С". По информации российских источников, российские силы ПВО в момент полета борта активно пытались сбить украинские беспилотники. Факт утренней атаки на Грозный подтвердил председатель Совета безопасности Чеченской Республики Хамзат Кадыров. Он заверил, что обошлось без жертв и разрушений.

"Если эти предварительные данные подтвердятся, это будет второй случай за десятилетие, когда российские силы уничтожают коммерческий самолет после катастрофы MH17 в Украине. На этот раз среди пострадавших как граждане России, так и соседних стран. Катастрофа также напоминает о предыдущем инциденте в ноябре 2018 года, когда Air Astana Embraer 190 потерял гидравлику над Португалией, но с помощью португальских ВВС безопасно приземлился", — отметили в издании.

Ожидается, что дальнейшее расследование раскроет обстоятельства запуска ракеты и детали относительно отказа России на посадку несмотря на экстренную ситуацию.

Напомним, аналитики Azerbaijan Armed Forces сообщали, что самолет Embraer 190 мог упасть из-за ракеты комплекса ЗРГК "Панцирь-С1". Ее действие заключается в поражении целей благодаря облаку обломков.

В Astra со ссылкой на российские источники также информировали, что самолет могли сбить с земли. На видео с места событий были заметны следы от обломков на обшивке лайнера. Очевидец рассказал, что взрывов было несколько, и они были снаружи самолета.