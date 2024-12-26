Авиакатастрофа в Азербайджане: эксперты назвали комплекс РФ, из которого могли сбить самолет Embraer 190

Последствия удара из ракетного комплекса "Панцирь-С1", который в Ираке сбил турецкий беспилотник, очень похожи на отверстия в хвосте и на корпусе Embraer 190, который направлялся из Азербайджана в РФ.

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Комплекс противовоздушной обороны (ПВО) ЗРПК "Панцирь-С", который установили в Грозном, мог стать причиной авиакатастрофы самолета Embraer 190. Комплекс стреляет ракетой, которая обезвреживает цели благодаря облаку обломков. Оператор ПВО мог применить зенитную ракету, которой не обязательно попадать прямо в цель: она наносит ущерб, взорвавшись рядом. О версии падения азербайджанского лайнера Embraer 190 написали аналитики портала Azerbaijani Armed Forces (AAF) в Telegram-канале.

Аналитики вспомнили о попадании зенитной ракеты комплекса ЗРПК "Панцирь-С1", который стоял в Ираке, по турецкому дрону "Аксунгур". На фрагменте крыла дрона — несколько десятков мелких отверстий различной формы и размера, разбросанных неравномерно по поверхности. Похожая картина — на фрагменте самолета Embraer 190, который летел из Баку в Грозный, и упал в Казахстане.

Крушение самолета Embraer 190 — сравнение с дроном "Аксунгур" Фото: Azerbaijani Armed Forces Крушение самолета Embraer 190 — как выглядел хвост Фото: Azerbaijani Armed Forces

В заметке указано, что в Грозном, куда направлялся Embraer 190, установили комплексы "Панцирь-С1", а местные жители говорили в соцсетях о взрывах, которые могли быть пусками зенитных ракет по дронам в воздухе над чеченской столицей. Аналитики объяснили, что именно этот комплекс применяется для обезвреживания БПЛА. При этом у запущенной ракеты нет головки самонаведения, которая направляет ее на указанную цель. Вместо этого ракета подрывается рядом с целью, чтобы повредить ее обломками боевой части. Если оператор комплекса перепутал пассажирский самолет с беспилотником, то мог применить "Панцирь-С1", а облако обломков от поражающей части ракеты повредило фюзеляж и гидравлическую систему, подытоживается в заметке.

Крушение самолета Embraer 190 — что сказали аналитики Азербайджана Фото: Скриншот

Один из аргументов об ударе средства ПВО, который упомянули в канале AAF — это свидетельства выживших пассажиров. На видео общения с главой МЧС Азербайджана Кямаледдином Гейдаровом люди рассказали, что слышали взрывы возле левого иллюминатора.

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL), которая владела самолетом Embraer 190, официально не подтверждала версию об ударе "Панцирь-С1" над Грозным. РосСМИ получили комментарий, что воздушное судно проходило последний техосмотр в октябре 2024 года и пролетало с тех пор 671 ч. Дата выпуска — 2013 год, капитан, Игорь Кшнякин — опытный пилот с 15 тыс. часов полета, сообщили на портале "Интерфакс".

Крушение самолета Embraer 190 — детали

Отметим, авиакатастрофа с азербайджанским самолетом Embraer 190 J2-8243 произошла утром 25 декабря. На видео, которые появились в соцсетях, показали воздушное судно, упавшее в поле возле города Актау в Казахстане. Как выяснилось, самолет выполнял рейс из Баку в Грозный, на борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибло 38 человек, спаслись — 32. Согласно официальной версии РФ, приземление в Грозном не состоялось якобы из-за погодных условий, поэтому самолет направили на другие аэропорты. В итоге произошла авиакатастрофа в 400 км к востоку, на противоположной стороне Каспийского моря, аж в Казахстане.

В первых сообщениях о причинах падения самолета говорили о повреждениях из-за птиц. Однако впоследствии появились фото и видео свидетельства с места катастрофы, которые показали остатки воздушного судна со сквозными отверстиями. РосСМИ Astra со ссылкой на собственные источники написало, что лайнер могли сбить. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Embraer 190 упал из-за удара российского средства ПВО, которое охотилось за украинскими дронами над Грозным.

Напоминаем, 23 декабря посреди жилого квартала упал самолет, в котором находился бразильский миллионер и 10 других людей.