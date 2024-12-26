Авіакатастрофа в Азербайджані: експерти назвали комплекс РФ, з якого могли збити літак Embraer 190

Наслідки удару з ракетного комплексу "Панцир-С1", який в Іраку збив турецький безпілотник, дуже схожі на отвори у хвості та на корпусі Embraer 190, який прямував з Азербайджану в РФ.

Related video

Комплекс протиповітряної оборони (ППО) ЗРГК "Панцир-С", який встановили у Грозному, міг стати причиною авіакатастрофи літака Embraer 190. Комплекс стріляє ракетою, яка знешкоджує цілі завдяки хмарі уламків. Оператор ППО міг застосувати зенітну ракету, якій не обов'язково влучати прямо в ціль: вона завдає шкоди, вибухнувши поруч. Про версії падіння азербайджанського лайнера Embraer 190 написали аналітики порталу Azerbaijani Armed Forces (AAF) у Telegram-каналі.

Аналітики згадали про влучання зенітної ракети комплексу ЗРГК "Панцир-С1", який стояв в Іраку, по турецькому дрону "Аксунгур". На фрагменті крила дрону — кілька десятків дрібних отворів різної форми та розміру, розкиданих нерівномірно по поверхні. Схожа картина — на фрагменті літака Embraer 190, який летів з Баку в Грозний, і упав в Казахстані.

Аварія літака Embraer 190 - порівняння з дроном "Аксунгур" Фото: Azerbaijani Armed Forces Аварія літака Embraer 190 - як виглядав хвіст Фото: Azerbaijani Armed Forces

У дописі вказано, що у Грозному, куди прямував Embraer 190, встановили комплекси "Панцир-С1", а місцеві жителі говорили у соцмережах про вибухи, які могли бути пусками зенітних ракет по дронах у повітрі над чеченською столицею. Аналітики пояснили, що саме цей комплекс застосовується для знешкодження БПЛА. При цьому у запущеної ракети немає голівки самонаведення, яка скеровує її на вказану ціль. Натомість ракета підривається поруч з ціллю, щоб пошкодити її уламками бойової частини. Якщо оператор комплексу переплутав пасажирський літак з безпілотником, то міг застосувати "Панцир-С1", а хмара уламків від вражаючої частини ракети пошкодила фюзеляж та гідравлічну систему, підсумовується у дописі.

Аварія літака Embraer 190 - що сказали аналітики Азербайджану Фото: Скриншот

Один з аргументів про удар засобу ППО, який згадали у каналі AAF — це свідчення пасажирів, які вижили. На відео спілкування з главою МНС Азербайджану Кямаледдином Гейдаровом люди розповіли, що чули вибухи біля лівого ілюмінатора.

Компанія Azerbaijan Airlines (AZAL), яка володіла літаком Embraer 190, офіційно не підтверджувала версію про удар "Панцир-С1" над Грозним. РосЗМІ отримали коментар, що повітряне судно проходило останній техогляд в жовтні 2024 року і пролітало з тих пір 671 год. Дата випуску — 2013 рік, капітан, Ігор Кшнякін — досвідчений пілот з 15 тис. годин польоту, повідомили на порталі "Интерfax".

Аварія літака Embraer 190 — деталі

Зазначимо, авіакатастрофа з азербайджанським літаком Embraer 190 J2-8243 сталась зранку 25 грудня. На відео, які з'явились у соцмережах, показали повітряне судно, яке упало в полі біля містечка Актау в Казахстані. Як з'ясувалось, літак виконував рейс з Баку в Грозний, на борту перебувало 62 пасажири та п'ять членів екіпажу. Загинуло 38 людей, врятувались — 32. Згідно з офіційною версією РФ, приземлення в Грозному не відбулось начебто через погодні умови, тому літак спрямували на інші летовища. В підсумку сталась авіакатастрофа за 400 км на схід, на протилежному боці Каспійського моря, аж в Казахстані.

У перших повідомленнях про причини падіння літака говорили про пошкодження через пташок. Однак згодом з'явились фото та відео свідчення з місця катастрофи, які показали рештки повітряного судна з наскрізними отворами. РосЗМІ Astra з посиланням на власні джерела написало, що лайнер могли збити. Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Embraer 190 упав через удар російського засобу ППО, яке полювало за українськими дронами над Грозним.

Нагадуємо, 23 грудня посеред житлового кварталу упав літак, в якому перебував бразильський мільйонер та 10 інших людей.