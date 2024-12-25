Літак Embraer 190, який летів із Баку до Грозного, збив російський ЗРК, — ЦПД РНБО

На обшивці літака виявили сліди пошкоджень, які залишають уражальні елементи зенітної ракети.

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Росія збила літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який прямував до Грозного. Для цього використали зенітно-ракетний комплекс. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Сьогодні зранку літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК. Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак дістав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей", — написав він.

Російське видання Mash повідомляє, що перед падінням екіпаж Embraer повідомив про сильний удар по корпусу. Диспетчери вирішили, що це були птахи. Але після падіння казахстанські оперслужби повідомили про вибух кисневого балона на борту.

Літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії

Він перебував у передній частині літака і його мали використовувати для подавання кисню в кабіну пілотів у разі розгерметизації. За словами авіаекспертів, ймовірність вибуху такого балона мала. Те, що сталося на борту Embraer 190, більше схоже на різку розгерметизацію балона з руйнуванням корпусу та розльотом його на уламки.

Між тим видання "Медуза" пише, що на обшивці Embraer 190, який впав у Актау, помітно сліди, схожі на ушкодження від уражальних елементів зенітної ракети.

Версію про те, що сліди на обшивці літака могли з'явитися в результаті попадання ракети, підтримали кілька провоєнних російських телеграм-каналів. У мережі з'явилися і нові відео, в яких добре видно ці позначки, а також пошкодження лівого крила.

Нагадаємо, що літак, який летів із Баку, зазнав аварії біля міста Актау після подавання сигналу НС.