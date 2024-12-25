Самолет Embraer 190, который летел из Баку в Грозный, сбил российский ЗРК, — ЦПД СНБО

На обшивке самолета обнаружили следы повреждений, которые оставляют поражающие элементы зенитной ракеты.

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Россия сбила самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который направлялся в Грозный. Для этого использовали зенитно-ракетный комплекс. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК. Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Самолет получил повреждения от россиян и его отправили в Казахстан, вместо того, чтобы экстренно посадить в Грозном и спасти жизни людей", — написал он.

Российское издание Mash сообщает, что перед падением экипаж Embraer сообщил о сильном ударе по корпусу. Диспетчеры решили, что это были птицы. Но после падения казахстанские оперслужбы сообщили о взрыве кислородного баллона на борту.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Embraer 190

Он находился в передней части самолета и его должны были использовать для подачи кислорода в кабину пилотов в случае разгерметизации. По словам авиаэкспертов, вероятность взрыва такого баллона мала. То, что произошло на борту Embraer 190, больше похоже на резкую разгерметизацию баллона с разрушением корпуса и разлетом его на обломки.

Между тем издание "Медуза" пишет, что на обшивке Embraer 190, который упал в Актау, видны следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты.

Версию о том, что следы на обшивке самолета могли появиться в результате попадания ракеты, поддержали несколько провоенных российских телеграм-каналов. В сети появились и новые видео, в которых хорошо видны эти отметки, а также повреждения левого крыла.

Напомним, что самолет, летевший из Баку, потерпел крушение возле города Актау после подачи сигнала ЧС.