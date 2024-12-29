"Российская сторона хочет замять вопрос": Алиев требует от РФ компенсации за сбитый самолет

Ильхам Алиев расстроен из-за того, что российская сторона "пыталась замять" инцидент версиями о взрыве кислородного баллона на борту и птицах. Окончательная причина падения станет известна после рассекречивания черных ящиков.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России извинений и компенсации за сбитый самолет возле города Грозный. Об этом пишет Trend.

По версии азербайджанской стороны, самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли вблизи города Грозный. К тому же, его вывели из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы. Сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

"Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", — отметил Ильхам Алиев.

Впрочем, окончательная причина падения станет известна после рассекречивания черных ящиков.

В частности, президент Азербайджана расстроен из-за того, что российская сторона "пыталась замять" инцидент версиями о взрыве кислородного баллона на борту и птицах.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос", — отметил Алиев.

Глава государства считает, что стоит вовремя признать свои ошибки и попросить прощения перед пострадавшими.

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", — отметил Ильхам Алиев.

Как известно, на четвертый день после трагедии президент РФ Владимир Путин позвонил Алиеву и попросил прощения.

Детали авиакатастрофы в Актау

Отметим, утром 25 декабря самолет Embraer 190 упал в Казахстане, а именно возле города Актау. Воздушное судно летело рейсом Баку-Грозный. В результате падения погибли 38 пассажиров и пять членов экипажа.

На фото и видео с места событий были видны сотни мелких пробоин на корпусе, которые могли возникнуть, вероятно, из-за взрыва зенитной ракеты ПВО. Аналитики считают, что рядом с самолетом сработала ракета ЗРК "Панцирь-С1", которой россияне пытались отразить атаку дронов на аэропорт Грозный.

Напоминаем, 27 декабря аналитики портала The Warzone объяснили, по каким признакам можно сделать вывод, что Embraer 190 получил повреждения от ракеты "Панцирь-С1" ВС РФ.

Также Фокус писал о падении самолета в Южной Корее 29 декабря 2024 года.