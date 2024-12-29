"Російська сторона хоче зам'яти питання": Алієв вимагає від РФ компенсації за збитий літак

Ільхам Алієв засмучений через те, що російська сторона "намагалася замʼяти" інцидент версіями про вибух кисневого балону на борту та птахів. Остаточна причина падіння стане відома після розсекречення чорних скриньок.

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає від Росії вибачень та компенсації за збитий літак біля міста Грозний. Про це пише Trend.

За версією азербайджанської сторони, літак, що розбився в Актау, зазнав ушкоджень унаслідок обстрілу із землі поблизу міста Грозний. До того ж, його вивели з-під контролю засобами радіоелектронної боротьби. Сильно постраждала і хвостова частина літака.

"Факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак зазнав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив управління. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку", — зазначив Ільхам Алієв.

Втім, остаточна причина падіння стане відома після розсекречення чорних скриньок.

Зокрема, президент Азербайджану засмучений через те, що російська сторона "намагалася замʼяти" інцидент версіями про вибух кисневого балону на борту та птахів.

"Одним із моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання", — зазначив Алієв.

Глава держави вважає, що варто вчасно визнати свої помилки та попросити вибачення перед постраждалими.

"На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім маячних версій", — зазначив Ільхам Алієв.

Як відомо, на четвертий день після трагедії президент РФ Володимир Путін зателефонував Алієву та попросив вибачення.

Деталі авіатрощі в Актау

Зазначимо, зранку 25 грудня літак Embraer 190 упав у Казахстані, а саме біля міста Актау. Повітряне судно летіло рейсом Баку-Грозний. Внаслідок падіння загинуло 38 пасажирів та п'ять членів екіпажу.

На фото та відео з місця подій було видно сотні дрібних пробоїн на корпусі, які могли виникнути, ймовірно, через вибух зенітної ракети ППО. Аналітики вважають, що поруч з літаком спрацювала ракета ЗРК "Панцир-С1", якою росіяни намагались відбити атаку дронів на аеропорт Грозний.

Нагадуємо, 27 грудня аналітики порталу The Warzone пояснили, за якими ознаками можна зробити висновок, що Embraer 190 отримав пошкодження від ракети "Панцир-С1" ЗС РФ.

Також Фокус писав про падіння літака в Південній Кореї 29 грудня 2024.