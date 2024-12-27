Буданов підтвердив, що Embraer 190 збила ППО Росії: нові подробиці авіакатастрофи (відео)

За даними ЗМІ, пілоти авіалайнера змогли пролетіти понад 480 кілометрів, попри ймовірне ураження з російського ЗРГК та роботу ворожої РЕБ. У Грозному їм не дозволили сісти через туман.

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25 грудня в Казахстані розбився літак рейсу JS-8432 Azerbaijan Airlines, який летів з Баку до Грозного. 26 грудня у The Warzone опублікували нові подробиці щодо авіакатастрофи.

У соцмережах з’явились кадри, зняті пасажирами зсередини літака. Зазначається, що на них можна помітити "шрапнельні отвори у фюзеляжі" та постраждалу, яка стікає кров’ю внаслідок поранення осколками.

Інше відео показує літак перед екстреною посадкою. Здається, що пілоти здійснюють кілька спроб сісти — літак здіймається вгору, а потім опускається під крутим кутом. Востаннє борт різко знизився, нахилився праворуч і впав поблизу злітно-посадкової смуги, вибухнувши полум’ям.

Також очевидці зафільмували наслідки авіакатастрофи. З розтрощеного літака виходили люди. Видно декількох постраждалих, які мають травми ніг. Повідомляється, що вижили пасажири, які перебували у задній частині борта, адже внаслідок падіння вона від’єдналася.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що авіакатастрофу спричинила російська ППО.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРГК "Панцир С1" на території Росії", — заявив генерал-лейтенант.

Неназваний представник США також підтвердив, що ворожа зенітна система могла уразити літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб. За даними ЗМІ, лайнер мав із 67 людьми на борту мав летіти до Грозного, але росіяни його відхилили через туман. У соцмережах передали, що, зі слів одного з пасажирів, пілот двічі намагався приземлитись у густому тумані, перш ніж "утретє щось вибухнуло" й "частину обшивки літака здуло".

Міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв повідомив, що диспетчерський центр отримав сигнал із Росії про перенаправлення літака приблизно за 45 хвилин до авіакатастрофи.

"Російський диспетчер сказав, що у літака стався збій у системах управління, тож екіпаж вирішив летіти в Актау, коли отримав повідомлення про погану погоду", — сказав він.

Пізніше диспетчер передав, що в салоні "вибухнув кисневий балон" і пасажири втратили свідомість. Поки екіпаж здійснював спроби сісти, літак відхилився від курсу. Під час падіння він втратив зв’язок з Актау.

За даними порталу відстеження польотів Flightradar24, літак вилетів о 07:55 ранку за азербайджанським часом і розбився о 10:28. Зазначається, що лайнер був підданий значним перешкодам GPS. Аналітики створили 3D-трек польоту. За інформацією ЗМІ, після ураження ЗРК системи зв’язку були "повністю паралізовані" російськими системами РЕБ.

Згаданий 3D-трек Фото: Flightradar24

Президент Азербайджану Ільхам Алієв дізнався про авіакатастрофу, коли летів у Росію на неформальний саміт країн СНД. Він наказав негайно повернути літак до Баку та розпорядився почати кримінальне розслідування.

"За наданою мені інформацією, літак авіакомпанії AZAL, що летів за маршрутом Баку-Грозний, через погіршення погодних умов змінив курс і почав курсувати в бік аеропорту Актау, де під час посадки сталася катастрофа. (…) Існують різні теорії, але я вважаю, що обговорювати їх передчасно. Це питання має бути ретельно досліджено", — заявив Алієв.

У виданні наголосили, що те, що хтось вижив у цій авіакатастрофі, можна вважати дивом. Це демонструє здатність пілотів пролетіти на підбитому реактивному літаку понад 480 кілометрів, зокрема над морем, попри проблеми зі зв’язком і за допомогою використання тяги. Капітан і другий пілот загинули, вижили лише двоє бортпровідників.

Авіакомпанія надала список екіпажу та пасажирів рейсу AZAL J2-8243 Баку-Грозний.

Пасажири літака:

Агаєв Рамін Ахмедов Рашад Алімірзаєва Хадіджа Алімірзоєв Алі Алієв Замін Ідріс Ангбазова Малейка Арсбаєва Джейран Арсбаєва Мадіна Рінат Асанов Ацаєва Заїра Бабаєв Анар Байрамова Лейла Байрамзаде Айхан Джаміля Біслієва Девришов Самір Девришов Тофік Джунішалієв Ерлан Едієв Увайс Еганов Мохаммадалі Євстигнєєва Крістіна Філієв Рамадан Гадиров Гейдар Гістаров Ібрагім Гістаров Рашид Гогамова Момінат Гурбахов Хамзат Яндаров Арбі Ібрагімов Рамін Нарміна Ігідова Ісмаїлов Ісмаїл Ісмаїлов Хабіб Джафаров Тогрул Джалілов Нізамі Джараєв Аріф Джараєв Гаджибрагім Джараєв Махір Джееров Хізрі Цеерова Саліхат Джумагулов Бауирджан Джутаєва Саліма Халаєва Хафісет Костієв Ібрагімхан Максудова Галина Мамедов Заур Мехдієв Ядігар ​​Мустафаєв Фаіг Омарова Лейла Осмонов Тілек Папахов Махаммед Рахімов Субхонкул Садигов Гошгар Сайдуллаєв Зінатул Шабанова Вафа Шаймарданова Гаук Сіраков Нурулла Сіракова Муслімат Тулесшинов Сандібек Тутунчієв Махмуд Убаєв Арбі Єзнаєва Рана Джамалуллайл Медін Джумагат Ельдар

Члени екіпажу:

Кшнякін Ігор Кальянинов Олександр Алієва Хокума Асадов Зульфугар Рахімлі Айдан

Нагадаємо, 26 грудня в Euronews проінформували, що попереднє розслідування підтвердило причину авіакатастрофи. В уряді Азербайджану повідомили, що літак упав через російську ракету "земля-повітря". Також джерела передали, що попри запити пілотів на аварійну посадку їм не дозволили сісти у жодному з російських аеропортів.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також заявляв, що літак Embraer 190 збила Росія за допомогою ЗРК. Він наголосив, що країна-агресорка мала закрити повітряний простір над Грозним.