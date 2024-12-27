Буданов подтвердил, что Embraer 190 сбила ПВО России: новые подробности авиакатастрофы (видео)

По данным СМИ, пилоты авиалайнера смогли пролететь более 480 километров несмотря на вероятное поражение из российского ЗРПК и работу вражеской РЭБ. В Грозном им не позволили сесть из-за тумана.

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25 декабря в Казахстане разбился самолет рейса JS-8432 Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. 26 декабря в The Warzone опубликовали новые подробности об авиакатастрофе.

В соцсетях появились кадры, снятые пассажирами изнутри самолета. Отмечается, что на них можно заметить "шрапнельные отверстия в фюзеляже" и пострадавшую, которая истекает кровью в результате ранения осколками.

Другое видео показывает самолет перед экстренной посадкой. Кажется, что пилоты совершают несколько попыток сесть — самолет поднимается вверх, а затем опускается под крутым углом. В последний раз борт резко снизился, наклонился вправо и упал вблизи взлетно-посадочной полосы, взорвавшись пламенем.

Также очевидцы сняли последствия авиакатастрофы. Из разбитого самолета выходили люди. Видно нескольких пострадавших, которые имеют травмы ног. Сообщается, что выжили пассажиры, которые находились в задней части борта, ведь в результате падения она отсоединилась.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что авиакатастрофу спровоцировала российская ПВО.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРПК "Панцирь С1" на территории России", — заявил генерал-лейтенант.

Неназванный представитель США также подтвердил, что вражеская зенитная система могла поразить самолет. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. По данным СМИ, лайнер с 67 людьми на борту должен был лететь в Грозный, но россияне его отклонили из-за тумана. В соцсетях передали, что, по словам одного из пассажиров, пилот дважды пытался приземлиться в густом тумане, прежде чем "в третий раз что-то взорвалось" и "часть обшивки самолета сдуло".

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил, что диспетчерский центр получил сигнал из России о перенаправлении самолета примерно за 45 минут до авиакатастрофы.

"Российский диспетчер сказал, что у самолета произошел сбой в системах управления, и экипаж решил лететь в Актау после того, как получил сообщение о плохой погоде", — сказал он.

Позже диспетчер передал, что в салоне "взорвался кислородный баллон" и пассажиры потеряли сознание. Пока экипаж совершал попытки сесть, самолет отклонился от курса. Во время падения он потерял связь с Актау.

По данным портала отслеживания полетов Flightradar24, самолет вылетел в 07:55 утра по азербайджанскому времени и разбился в 10:28. Отмечается, что лайнер был подвергнут сильным помехам GPS. Аналитики создали 3D-трек полета. По информации СМИ, после поражения ЗРК системы связи были "полностью парализованы" российскими системами РЭБ.

Упомянутый 3D-трек Фото: Flightradar24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев узнал об авиакатастрофе, когда летел в Россию на неформальный саммит стран СНГ. Он приказал немедленно вернуть самолет в Баку и распорядился начать уголовное расследование.

"По предоставленной мне информации, самолет авиакомпании AZAL, летевший по маршруту Баку-Грозный, из-за ухудшения погодных условий изменил курс и начал курсировать в сторону аэропорта Актау, где во время посадки произошла катастрофа. (…) Существуют различные теории, но я считаю, что обсуждать их преждевременно. Этот вопрос должен быть тщательно исследован", — заявил Алиев.

В издании отметили, что то, что кто-то выжил в этой авиакатастрофе, можно считать чудом. Это демонстрирует способность пилотов пролететь на подбитом реактивном самолете более 480 километров, в том числе над морем, несмотря на проблемы со связью и с помощью использования тяги. Капитан и второй пилот погибли, выжили только двое бортпроводников.

Авиакомпания предоставила список экипажа и пассажиров рейса AZAL J2-8243 Баку-Грозный.

Пассажиры самолета:

Агаев Рамин Ахмедов Рашад Алимирзаева Хадиджа Алимирзоев Али Алиев Замин Идрис Ангбазова Малейка Арсбаева Джейран Арсбаева Мадина Ринат Асанов Ацаева Заира Бабаев Анар Байрамова Лейла Байрамзаде Айхан Джамиля Бислиева Девришов Самир Девришов Тофик Джунишалиев Эрлан Эдиев Увайс Эганов Мохаммадали Евстигнеева Кристина Филиев Рамадан Гадыров Гейдар Гистаров Ибрагим Гистаров Рашид Гогамова Моминат Гурбахов Хамзат Яндаров Арби Ибрагимов Рамин Нармина Игидова Исмаилов Исмаил Исмаилов Хабиб Джафаров Тогрул Джалилов Низами Джараев Ариф Джараев Гаджибрагим Джараев Махир Джееров Хизри Цеерова Салихат Джумагулов Бауирджан Джутаева Салима Халаева Хафисет Костиев Ибрагимхан Максудова Галина Мамедов Заур Мехдиев Ядигар Мустафаев Фаиг Омарова Лейла Осмонов Тилек Папахов Махаммед Рахимов Субхонкул Садыгов Гошгар Сайдуллаев Зинатул Шабанова Вафа Шаймарданова Гаук Сираков Нурулла Сиракова Муслимат Тулесшинов Сандибек Тутунчиев Махмуд Убаев Арби Езнаева Рана Джамалуллайл Медин Джумагат Эльдар

Члены экипажа:

Кшнякин Игорь Кальянинов Александр Алиева Хокума Асадов Зульфугар Рахимли Айдан

Напомним, 26 декабря в Euronews проинформировали, что предварительное расследование подтвердило причину авиакатастрофы. В правительстве Азербайджана сообщили, что самолет упал из-за российской ракеты "земля-воздух". Также источники передали, что несмотря на запросы пилотов на аварийную посадку им не позволили сесть ни в одном из российских аэропортов.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко также заявлял, что самолет Embraer 190 сбила Россия с помощью ЗРК. Он подчеркнул, что страна-агрессор должна была закрыть воздушное пространство над Грозным.